0553 313 94 23

KAYSO’da Dijital Çağın Trendleri Konulu Deneyim Paylaşım Paneli Düzenlendi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile KalDer işbirliğinde ’Dijital Çağın Trendleri’ konulu deneyim paylaşım paneli düzenlendi.

19 Mart 2019 Salı 10:51
KAYSO’da Dijital Çağın Trendleri Konulu Deneyim Paylaşım Paneli Düzenlendi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile KalDer işbirliğinde ’Dijital Çağın Trendleri’ konulu deneyim paylaşım paneli düzenlendi.


KAYSO Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü ve Kalder Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Başkanı Dr. Tayfun Türkoğlu, panelistlere ve seminere ilgi gösteren tüm katılımcılara teşekkür etti. Türkoğlu, kalite yolcuğuna 90’lı yıllarda çıkmış çok köklü bir kuruluş olan ve bu yolculukta nihai noktaya ulaşarak Türkiye Mükemmellik ödüllerini almış olan Birisa’nın çok değerli yöneticilerinin ve Kayten yöneticisinin kendileri ile deneyimlerini paylaşacak olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seminerin başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Daha sonra kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalder İstişare Kurulu Üyesi Erkut Korkmaz, gelişen bilgi teknolojileri ile ortaya çıkan dijital dönüşümün, sosyal yaşantımızda olduğu gibi iş dünyasında da bir takım yenilikleri beraberinde getirdiğini söyledi. Firmaların dijital çağda başarılı olabilmeleri ve hayatta kalabilmeleri için bu yeniliklere ayak uydurmak durumunda olduğunu belirten Korkmaz; “Şirketlerin dönüşüme hazır olması için bir inovasyon kültürünü benimsemesi, hızlı değişimlere ve risk almaya hazır olması gerekiyor” dedi. Korkmaz, yenilikçi teknolojilerin şirketler üzerindeki etkisinin hızla artarken, dijital dönüşüme uyum sağlayarak başarı gösterebilen şirketlerin rakiplerine göre yüzde 26 oranında daha fazla kar etme ve pazar değerlerini yüzde 12 oranında artırma şansına sahip olduklarını belirterek, bugün bu değişime ayak uydurmuş firmaların yöneticilerini dinlemekten keyif alacaklarını söyledi.


Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen panelistler, Brisa A.Ş., Dijital Projeler ve Analitik Yöneticisi Filiz Mert, Brisa A.Ş., Dijital Projeler ve Analitik Yöneticisi Didem Aydın Gültekin, Brisa A.Ş., Dijital Projeler ve Analitik Yöneticisi Yeliz Erinçkan ve Kayten Teknoloji Ltd. Şti., Satış ve Pazarlama Yöneticisi Kemal Hatipoğlu, dijital trendler ve dijital iş yeri uygulaması, iş ortağım dijitalleşiyor, bayilik sistemi ile çalışan kurumlar için coğrafi lokasyon pazar analizi neler sunar gibi başlıklar altında deneyimlerini paylaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:51
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Coşkun Güven : “Önceliğimiz istihdam olacak”
    1. Coşkun Güven : “Önceliğimiz istihdam..
    2. Kayseri Ülkü Ocakları Çanakkale Zaferi..
    3. Libya'nın 2019 yılı bütçesi kabul..
    4. Beymen Club Stil Günleri 23 Mart'ta..
    5. Kaymakam Özadalı, şehit yakınlarıyla..
    6. Boeing 737 MAX için korkutan iddia!..
    7. Gürbüz: "Terör örgütleri..
    8. Türkiye’nin ilk ilçe atlası okuyucu..
    9. "Doğrudan şampiyonaya gitmeyi..
    10. Voleybol 2. Lig Bayanlar Final..
    11. HRÜ’de Çanakkale geçilmez programı..
    12. Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
    13. Yarım asırda tırmandığı merdivenlerden..
    14. Başkan adayı Turan: "Yedikule-Sirkeci..
    15. ATO, 18 Mart’ı ‘Mehmet Akif’ tiyatro..
    16. Yalova’da çeşmelere zarar verdiler
    17. Atatürk Havalimanı’nda midesinde 1..
    18. TÜGVA Hisarcık İlçe Temsilciliğine..
    19. Kızıltan: “Doğu Akdeniz ve..
    20. Ergani’de 6 hırsız tutuklandı
    21. Başkan Alıcık; “Nazillimiz için..
    22. Yüksek gerilim hattına değerek ağır..
    23. Görgü tanığı, Hollanda saldırısını..
    24. Pınarbaşı’dan Ak Parti Birecik Adayına..
    25. (Özel) Bakkal cipsi ateşe verdi:..
    26. Keiretsu Forum Türkiye ve Türk Hava..
    27. Başkent’in turist fabrikası..
    28. Gök taşının 22 milyon yıllık yolculuğu..
    29. GAÜN’de Çanakkale Zaferi anısına konser
    30. Konak’ta Çanakkale Zaferi’ne özel sergi
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti