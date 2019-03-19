KAYSO’da Dijital Çağın Trendleri Konulu Deneyim Paylaşım Paneli Düzenlendi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile KalDer işbirliğinde ’Dijital Çağın Trendleri’ konulu deneyim paylaşım paneli düzenlendi.

KAYSO Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü ve Kalder Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Başkanı Dr. Tayfun Türkoğlu, panelistlere ve seminere ilgi gösteren tüm katılımcılara teşekkür etti. Türkoğlu, kalite yolcuğuna 90’lı yıllarda çıkmış çok köklü bir kuruluş olan ve bu yolculukta nihai noktaya ulaşarak Türkiye Mükemmellik ödüllerini almış olan Birisa’nın çok değerli yöneticilerinin ve Kayten yöneticisinin kendileri ile deneyimlerini paylaşacak olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seminerin başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Daha sonra kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalder İstişare Kurulu Üyesi Erkut Korkmaz, gelişen bilgi teknolojileri ile ortaya çıkan dijital dönüşümün, sosyal yaşantımızda olduğu gibi iş dünyasında da bir takım yenilikleri beraberinde getirdiğini söyledi. Firmaların dijital çağda başarılı olabilmeleri ve hayatta kalabilmeleri için bu yeniliklere ayak uydurmak durumunda olduğunu belirten Korkmaz; “Şirketlerin dönüşüme hazır olması için bir inovasyon kültürünü benimsemesi, hızlı değişimlere ve risk almaya hazır olması gerekiyor” dedi. Korkmaz, yenilikçi teknolojilerin şirketler üzerindeki etkisinin hızla artarken, dijital dönüşüme uyum sağlayarak başarı gösterebilen şirketlerin rakiplerine göre yüzde 26 oranında daha fazla kar etme ve pazar değerlerini yüzde 12 oranında artırma şansına sahip olduklarını belirterek, bugün bu değişime ayak uydurmuş firmaların yöneticilerini dinlemekten keyif alacaklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen panelistler, Brisa A.Ş., Dijital Projeler ve Analitik Yöneticisi Filiz Mert, Brisa A.Ş., Dijital Projeler ve Analitik Yöneticisi Didem Aydın Gültekin, Brisa A.Ş., Dijital Projeler ve Analitik Yöneticisi Yeliz Erinçkan ve Kayten Teknoloji Ltd. Şti., Satış ve Pazarlama Yöneticisi Kemal Hatipoğlu, dijital trendler ve dijital iş yeri uygulaması, iş ortağım dijitalleşiyor, bayilik sistemi ile çalışan kurumlar için coğrafi lokasyon pazar analizi neler sunar gibi başlıklar altında deneyimlerini paylaştı.