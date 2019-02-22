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KAYSO’da Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İstişare Toplantısı Yapıldı

Kayseri’de faaliyet gösteren Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin yöneticileri Kayseri Sanayi Odası’nda bir araya gelerek istişare toplantısı yapıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 11:39
KAYSO’da Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İstişare Toplantısı Yapıldı

Kayseri’de faaliyet gösteren Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin yöneticileri Kayseri Sanayi Odası’nda bir araya gelerek istişare toplantısı yapıldı.


Toplantının açılışında konuşan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, önümüzdeki günlerde Kayseri’de bulunan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin yapacakları çalışmalarda daha verimli olması adına, Kayseri Sanayi Odası bünyesinde bir koordinasyon merkezi kurmayı hedeflerini söyledi.


Ülkemizin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi adına Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin son derece önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Kendi aramızdaki iletişimi biraz daha artırarak, nasıl bir sinerji oluştururuz, hem şehrimize hem ülkemize nasıl daha fazla fayda sağlarız bu toplantıda onları konuşacağız. Özellikle ortak eğitimler düzenleme konusunda birlikte hareket edebilirsek daha faydalı olur kanaatindeyim. Kayseri Sanayi Odası olarak hem bu merkezlerin sayını artırmak, hem de mevcutlarımızın niteliğini artırmak adına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.


Kayseri’de Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sayısının mutlaka 30’un üzerinde olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, “Kayseri olarak istediğimiz sayıya ulaşamadık. Şu an itibariyle Kayseri’de Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayımız 14. Ülkemizin inovasyon yeteneklerinin ve teknoloji pastasından payının artırılması ve kaliteli işgücünün geliştirilmesi adına bu sayıyı mutlaka artırmamız gerekiyor” diye konuştu.


Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine hükümetin çok ciddi destekler verdiğine değinen Başkan Büyüksimitci, “Hem bu desteklerin neler olduğu konusunda, hem de nasıl Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olunacağı konusunda Sistem Global Danışmanlık firması ile birlikte Sanayicilerimize kendi yerlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bu merkezlerin sayısının artmasıyla kentimizin marka değeri, üretimi ve katma değerli ürün sayısı hızla artacaktır. Bizim işimiz çalışmak ve üretmek. Sanayiciler olarak bu konuda üzerimize düşenin en iyisini yapma gayretinde olacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:39
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