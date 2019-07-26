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KAYSO’da AB ve Uluslararası Hibe Fonları Eğitimi Düzenlendi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Sistem Global Danışmanlık işbirliğinde “AB ve Uluslararası Hibe Fonları Eğitimi” düzenlendi.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:00
KAYSO’da AB ve Uluslararası Hibe Fonları Eğitimi Düzenlendi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Sistem Global Danışmanlık işbirliğinde “AB ve Uluslararası Hibe Fonları Eğitimi” düzenlendi. Firmalarımızın AB fonlarından daha fazla faydalanabilmesini teşvik etmek amacıyla Odamızda düzenlenen toplantıya üyelerimiz yoğun ilgi gösterdi. Eğitim sunumu,Uluslararası Projeler Danışmanı Zeynep Hazal Bedir tarafından gerçekleştirildi.


AB Çerçeve Fonlarının geçmişi hakkında bilgiler vererek sözlerine başlayan Z. Hazal Bedir, Horizon2020 (Ufuk2020) özelinde başvuruların nasıl yapılabileceği, hangi konulara dikkat edilmesi gerektiği hakkında çarpıcı bilgiler verdi.


Ufuk2020’nin Toplan Bütçesinin 80 milyar Euro olduğunu açıklayan Bedir, Türkiye’nin 31 Aralık 2020 yılına kadar bu program kapsamında sağlanan AB hibe fonlarından yararlanabileceğini söyledi. Bedir, “Bildiğiniz üzere Türkiye Avrupa Birliğine 451 milyon avro aktararak Ufuk2020 (Horizon2020) Fonuna dâhil olmuş, ancak 2014-2018 arasında sunulan 452 proje ile 138 milyon Euro geri kazanım sağlayabilmiştir. Horizon2020, Avrupa Birliği’nin bilimsel kaynaklarını birleştiren bilimsel araştırma programları sistemi içinde, 2014-2020 yılları arasında sürdürülecek olan sekizinci faz çerçeve programının özel adıdır. Toplam bütçesi ise 80 milyar Euro olan Ufuk2020’den faydalanabilmek için bireysel araştırmacılar, araştırma grupları, üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kuruluşları, sanayi kuruluşları ve KOBİ’ler çeşitli konsorsiyumlarla programa başvurabilirler” diye konuştu.


Zeynep Hazal Bedir, Ufuk 2020’de yer almanın faydalarını, yeni ürün, süreç ve teknolojiler geliştirmek, planlanan araştırmaya yüksek mali destek, Ar-Ge çalışmalarında riski düşürmek, kilit oyuncularla ve müşterilerle Ar-Ge işbirliği, kısa zamanda daha fazla bilgi ve pazarlara erişim, tanınırlığı artırmak, rekabet yeteneğini yükseltmek, ileri düzey araştırma yeteneğini geliştirmek, en iyi altyapılara erişim ve kariyer gelişimini desteklemek olarak açıkladı.


AB proje tipleri ve diğer hibe fonları hakkında da bilgiler veren Bedir, projelere katılım ve değerlendirilmesi süreleri ile ilgili detaylı bilgiler aktardı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:00
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