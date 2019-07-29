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KAYSO YKS’de Başarılı Öğrencilere TOBB ETÜ’yü Gezdirdi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarı elde etmiş 16 Kayserili öğrenciyi Ankara’ya götürerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ni (TOBB ETÜ) gezdirdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:35
KAYSO YKS’de Başarılı Öğrencilere TOBB ETÜ’yü Gezdirdi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarı elde etmiş 16 Kayserili öğrenciyi Ankara’ya götürerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ni (TOBB ETÜ) gezdirdi.


TOBB ETÜ’nün ciddi başarılara imza attığını ve imkanlarının çok geniş olduğunu açıklayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, “TOBB ETÜ hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda ciddi başarıla imza atmış bir üniversitemiz. Öğrencilerimiz açısından çok ciddi imkanlara sahip.TOBB ETÜ tanıtım günleri kapsamında şehrimizde dereceye girmiş öğrencilerimizi Ankara’ya götürerek, üniversitemizin bölümlerini ve imkanlarını daha yakından tanımalarına imkan sağlamış olduk” dedi.


TOBB ETÜ hakkında da bilgiler veren KAYSO Başkanı Büyüksimitci, TOBB ETÜ, "Ortak Eğitim Sistemi" ve "1 yılda 3 Dönem Eğitim" ile Türkiye’deki tüm Üniversiteler arasında bu niteliklere sahip ilk ve tek üniversitedir. Ayrıca TOBB ETÜ, bu özellikleri ile ülkemizdeki üniversite sistemine örnek gösterilmiştir. TOBB ETÜ, uluslararası alanda da önemli başarılara imza atmıştır. Times Higher Education (THE)’nın açıkladığı 2000 yılından sonra dünyada kurulan en iyi üniversitelerin derecelendirildiği "Milenyum Üniversiteler" sıralamasında TOBB ETÜ, 32. sırada yer almıştır. TOBB ETÜ, bu başarısı ile sıralamada yer alan ilk ve tek Türk üniversitesi konumundadır. TOBB ETÜ, bölümleri itibariyle taban puana sıralamasında da ülkemizin ilk sıralardaki üniversitelerinden biri olmuştur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:35
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