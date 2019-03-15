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KAYSO, Üyelerini WIN Eurasia Fuarına Götürdü

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) WIN Eurasia Metalworking ve WIN Eurasia Automation Fuarı’na katıldı.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
KAYSO, Üyelerini WIN Eurasia Fuarına Götürdü

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) WIN Eurasia Metalworking ve WIN Eurasia Automation Fuarı’na katıldı. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuara KAYSO, üyelerinden oluşan 50 kişilik sanayici grubu ile günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.



KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, WIN Eurasia Automation Fuarı’nın kendisini ispatladığını belirterek, “WIN Eurasia, sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi bir araya getiren bir fuar. Kayserili sanayiciler olarak bu tür fuarların önemini çok iyi biliyoruz. Katılımcılara çok büyük faydalar sağlayacağından eminiz” dedi.



Kayseri Sanayi Odası’nın öncülüğünde fuara Kayserili sanayiciler olarak 50 kişilik bir heyetle ziyarete geldiklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Daha önceki yılarda da KAYSO olarak kalabalık heyetlerle bu fuarı ziyarete gelmiştik. Bu senede 50 kişilik karar verici bir heyetle buradayız. Fuarda üyelerimizden, Dener Makina, Taksan Makina, Corobo, Denka Metal ve Ünsal Makina’nın standları var. Ben kendilerine hayırlı ve bol kazançlı bir fuar diliyorum” diye konuştu.



Fuar ziyaretine katılımlarından dolayı sanayicilere teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, önümüzdeki yıllarda bu fuarlara daha fazla Kayserili firmanın stand açması temennisinde bulunarak, KAYSO olarak bu tür organizasyonlarla sanayicilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.



KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Başkan Yardımcıları Abdullah Oğuzbaş ve Ahmet Gümüşcü ve Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet İlgü, fuarda stand açan üyelerimizi ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
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