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KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Yozgat’ta oda ve borsaları ziyaret etti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğu Yozgat il ve ilçe oda ve borsaları ziyaret etti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:46
KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Yozgat’ta oda ve borsaları ziyaret etti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğu Yozgat il ve ilçe oda ve borsaları ziyaret etti.


Başkan Büyüksimitci Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ve Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli başta olmak üzere, Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan, Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Şefaatli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Ulusoy, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcı Coşkun Kahraman ve Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretler hakkında bilgi veren KAYSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Büyüksimitci, “TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğum Oda ve Borsalarımıza ziyaretler gerçekleştirdim. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımızın selamlarını ilettim. Oda ve Borsa Başkanlarımızla bulunduğu bölgelerle ilgili konuları görüşüp, istişare etme imkanı bulduk. Çok yararlı bir program oldu. Zaman zaman bu ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bize zaman ayırarak en güzel şekilde ağırlayan tüm Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:46
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