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KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Nevşehir ve Kırşehir’de Oda ve Borsaları Ziyaret Etti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğu Nevşehir ve Kırşehir il ilçe Oda/Borsaları ziyaret etti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:26
KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Nevşehir ve Kırşehir’de Oda ve Borsaları Ziyaret Etti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğu Nevşehir ve Kırşehir il ilçe Oda/Borsaları ziyaret etti.


Başkan Büyüksimitci ayrıca Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’na da nezaket ziyaretinde bulundu.


Başkan Büyüksimitci sırası ile Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Aydın, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Mucur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferhat Çağlayan, Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz ve Kaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yakup Eğri’yi ziyaret etti.


Ziyaretler hakkında bilgi veren KAYSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Büyüksimitci, “TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğum Oda ve Borsalarımızı ziyaret etmeye devam ediyorum. Geçen hafta Yozgat’ta ki Oda ve Borsalarımızı ziyaret etmiştik. Bu haftada Nevşehir ve Kırşehir’de ki Oda ve Borsa Başkanlarımızı tek tek ziyaret ettim. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulumuzun çalışmaları hakkında bilgiler verdim. Varsa onların bizlere iletmek istediği konular onları dinledim. Karşılıklı görüşüp, istişare etme, sohbet etme imkanı bulduk. Çok yararlı bir program oldu. Bize zaman ayıran ve bizi en güzel şekilde misafir eden tüm Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nu da ziyaret ettiklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Oda ve Borsa Başkanlarımızın yanı sıra bu programımızda Sayın Kırşehir Valimize nezaket ziyaretinde bulunduk. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı ve şimdiki Kırşehir Belediye Başkanımızı da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:26
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