0553 313 94 23

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Kayseri İl ve İlçelerdeki Odaları Ziyaret Etti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğu il ilçe Oda/Borsaları ziyaret kapsamında Kayseri il ve ilçe Odaları ziyaret etti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:08
KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Kayseri İl ve İlçelerdeki Odaları Ziyaret Etti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğu il ilçe Oda/Borsaları ziyaret kapsamında Kayseri il ve ilçe Odaları ziyaret etti.


Başkan Büyüksimitci sırası ile Yahyalı Ticaret Başkanımız Ahmet Koyuncu, Develi Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak, Bünyan Ticaret Odası Başkanı Naim Yavuz ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’u ziyaret etti.


Ziyaretlerinin sonuncusunu Kayseri İl ve ilçe odalara gerçekleştirdiğini açıklayan KAYSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Büyüksimitci, “TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğum Oda ve Borsa ziyaretlerimizi Kayseri’de ki il ve ilçe Odalarımızı ziyaret ederek tamamlamış olduk. Geçen hafta Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir’de ki Oda ve Borsa Başkanlarımızı ziyaret ettim. Ziyaretlerimiz çok verimli geçti. Belirli aralıklarla bu ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Başkanlarımızla kendi bölgelerindeki konuları bizzat görüşüp not alma imkanımız oldu. Aldığımız notları TOBB Yönetim Kurulunda değerlendirerek, ilgili makamlara iletiyor olacağız. Ben bir kez daha bize zaman ayıran ve bizi misafir eden tüm Oda/Borsa Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "PTT-ETİ Maden İş birliği Protokolü" imzalandı
    1. "PTT-ETİ Maden İş birliği Protokolü"..
    2. Erzurum’da korkutan deprem
    3. "Boko Haram drone kullanıyor"
    4. Başkan Uysal’dan bisiklet önerisi
    5. TBMM Başkanı Mustafa Şentop,..
    6. Agave bitkisi 30 yıl sonra çiçek açtı
    7. ASKİ’nin ihalesi canlı yayınlandı
    8. Irak: Bağdadi, Suriye’de ve yaralı
    9. TİKA'dan Arnavutluk'ta arıcılığın..
    10. İran'dan rest! Sözler yerine..
    11. İdlib'e hava saldırıları: 2 ölü
    12. 'Akraba' rezaletinin ardından eski..
    13. Küçücük bir delikten devasa acur..
    14. Bakan Pekcan: “Türk konseyi olarak..
    15. Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli..
    16. TİKA Afganistan'da eğitimi..
    17. Almanya ABD’nin yardım teklifini..
    18. Bingöl’de yangın, 300 dönüm kül oldu
    19. Düğün sonrası yeşil sahaya koştular
    20. FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması..
    21. Almanya'da sapık papaza dava!
    22. Yeşilyurt Belediyespor’da Hayati..
    23. Başkan Demir: “Samsun için var..
    24. İran Basra Körfezi yakınlarında kaçak..
    25. Borsa ilk yarıda düştü
    26. Kayaarası Kanyonu’na ilgi her geçen..
    27. Red Bull Uçuş Günü jürisinden tüyolar
    28. AB'den Yunanistan'ın internet..
    29. Kazakistan'dan ilk hac kafilesi..
    30. Başkan Türkmenoğlu’ndan Sağlık Bakanı..
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"