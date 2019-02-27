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KAYSO Akreditasyon Belgesini Başarıyla Yeniledi

Kayseri Sanayi Odası(KAYSO) TOBB Akreditasyon yenileme çalışmaları kapsamında notunu bir kademe daha yükselterek, akreditasyon belgesini yeniledi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:42
KAYSO Akreditasyon Belgesini Başarıyla Yeniledi

Kayseri Sanayi Odası(KAYSO) TOBB Akreditasyon yenileme çalışmaları kapsamında notunu bir kademe daha yükselterek, akreditasyon belgesini yeniledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımı ile düzenlenen programda akreditasyon belgesini aldı.


Törene KAYSO Meclis Başkanımız Abidin Özkaya, Başkan Yardımcılarımız Mehmet İlgü ve İlhan Baloğlu, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Büyüksimitci, Başkan Yardımcımız Abdullah Oğuzbaş, Genel Sekreterimiz Nihat Molu ve Akreditasyon Sorumlumuz Nurbanu Özsoy Yorulmaz katıldı. TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen Akreditasyon Sertifika Töreni’nde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu, oda ve borsaların dijital dönüşümle daktilodan online belge veren sistemlere geçtiğini ve bugün itibariyle 17 farklı dilde hizmet verebildiklerini anlatarak, geçen sene 115 oda ve borsada akreditasyon denetimleri yapıldığını, bunlardan 103’ünün belgelerini yenileyebildiğini açıkladı. Akreditasyon uygulamasıyla oda ve borsaların dünya standartlarına yükseldiklerini belgelediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu belgeyi biz vermiyoruz. Belgeyi ben versem 365 oda ve borsaya akreditasyon belgesi veririm, seçimleri de garanti ederiz. Belgeleri bağımsız bir kurum veriyor. Yani iltimas, torpil burada işlemiyor” dedi. TOBB’un oda ve borsa sistemini tüm dünyaya ihraç edecek konuma geldiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Mesela Türk Cumhuriyetlerinden, 57 İslam ülkesinden talepler var. Oda borsa sistemimizi öğrenmek istiyorlar" diye konuştu.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yaptığı konuşmada, bakanlık olarak politika oluşturma süreçlerinde sivil toplumun görüş ve önerilerini çok önemsediklerini belirterek, oda ve borsalarla Türkiye’nin güçlü yarınları için birlikte çalıştıklarını söyledi. Bakan Pekcan, 21. yüzyılın küresel ekonomisinde akreditasyonun öneminin farkında olduklarını dile getirerek, "Akreditasyon güven demek, kalite demek, kalite ise marka demek. Günümüzde güven veren, kaliteli olan, markalaşan rekabette her zaman öne çıkıyor. Artık ülkeler, şehirler markalaşıyor" ifadesini kullandı. Belge yenileme işlemleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası’nın yaklaşık 12 yıldır akredite olduğunu açıklayarak, bağımsız bir kurum tarafından yapılan son denetimlerde Oda olarak notumuzu bir kademe daha artırarak belgemizi yenilemeye hak kazandık. Hızla gelişen ve dönüşen dünyada iş dünyasının kendisini geliştirmeye devam etmesi çok önemli. Akreditasyon sistemi sayesinde odalar olarak bizde kendimizi dönüştürüp geliştiriyoruz” dedi.


İş camiasına yakışır bir şekilde kaliteli ve aktif bir şekilde hizmet verme gayretinde olduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, öncelikli hedeflerinin başında üyelerine birinci sınıf hizmet sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:42
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