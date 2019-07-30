"Kayseri’yi Meclis’te en çok gündeme getiren parti MHP"dir

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilleri Baki Ersoy ve İsmail Özdemir,24 Haziran seçimlerinin üzerinden geçen 1 yıl içerisinde Kayseri adına gerçekleştirdikleri faaliyetleri basın açıklamasıyla duyurdular.

Düzenlenen basın açıklamasına Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilleri Baki Ersoy ve İsmail Özdemir ve Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı üyeleri katıldı.

Düzenlenen basın açıklamasında geçen 1 yıldan beri Kayseri adına mecliste yapılan çalışmalardan bahseden Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilleri, Kayseri gündemini meclise en çok taşıyan ve sorunları en çok dile getiren parti olduklarını belirttiler.

Kayseri’nin sanayi ve turizm bağlamında neler yapılabilir sorusuna cevap bulabilmek için 1 yıl içinde 14 yurt dışı seyahati ve 17 ülke ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, “Bildiğiniz üzere 24 Haziran seçimlerinden bu yana 1 yıllık süreyi geride bıraktık. Kayserili hemşerilerimizin seçimiyle partimizden 2 milletvekili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yürütüyoruz. Geride bıraktığımız 1 yıllık süre boyunca Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri olarak, Kayserimizle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde bir takım çalışmalar yürüttük. Demokrasimiz gereğince siyasi müesseselerdeki vatandaşa hesap verilebilirlik anlayışının yerleşmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda da Milliyetçi Hareket Partisi Kayserimiz ile alakalı pek çok konuyu mecliste gündeme getirdi. MHP Kayseri Milletvekilleri olarak, geride bıraktığımız 1 yıllık süre boyunca Kayseri konusuyla alakalı olmak üzere 1 kanun teklifi vermişiz. Bunun yanında 18 soru önergesiyle, Kayseri’nin pek çok sorunlarını, talep ve beklentilerini ilgili bakanlık ve kurumların gündemine taşıyarak, bunlarla alakalı hangi adımların atılacağını hem sormuşuz hem de bu adımların atılmasıyla alakalı konuların takipçisi olmuşuz. Diğer yandan yine, Kayserimizle alakalı meclisin denetleme faaliyetlerinde icra etmek üzere 3 tane soru önergesi vermişiz. Yine genel kurul konuşmaları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri olarak, Kayseri’nin pek çok sorunlarını dile getirdik ki bu anlamda 19 ayrı başlıkta Kayserimizin kendi gündemini Türkiye Büyük Millet Meclisine taşımışız. Başta Baki beyin yer aldığı komisyonlarda da ülkemizin genelini ilgilendiren plan bütçe komisyonunda, Kayserimizle alakalı 9 konu başlığını da gündeme getirmişiz. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi, Kayseri’de 2018-2019 yılları arasında mecliste Kayseri’yi en fazla gündeme getiren siyasi parti olmuştur. Bunun yanında, uluslar arası alanda Kayseri Milletvekili olarak, katıldığımız bazı toplantılar oldu. Bu toplantıların bazılarında sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmalarına eşlik ettik, bazılarında da sayın Meclis Başkanımıza toplantılarda eşlik ettik. Bu toplantılar kapsamında da 14 yurt dışı programa katılmışız ve burada da 17 ülkeyi ziyaret etmişiz. Bunun Kayseri açısından anlam ve önemi şudur,ziyaret ettiğimiz bazı ülkelerde Kayseri’nin sanayi potansiyelinde veya turizm potansiyelinde geliştirebilecek ve bu anlamda şehrimizi ileriye taşıyabilecek neler yapabiliriz bunun arayışı içinde olduk. Bu kapsamdaki bilgileri Kayserili hemşerilerimizle paylaşmış oluyoruz. Bundan sonraki dönemde de, başta il başkanlığımızın ar-ge birimi olmak üzere beraber yapacağımız projeleri, değerlendirmeleri ve ilave olarak Baki bey ile beraber bizim yapacağımız çalışmalarla birlikte İnşallah önümüzdeki yılı daha verimli ve daha kapsamlı geçiririz inancı taşıyorum” dedi.

Milli egemenlik noktasında taviz verilmeyeceği bir döneme girileceğini ve bu dönemin çok önemli olduğunu belirten İsmail Özdemir, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Önümüzdeki dönem, Türkiye açısından önemli bir dönem çünkü özellikle milli egemenliğimiz noktasında taviz vermediğimiz ve veremeyeceğimiz bir dönemi yaşarız gibi duruyor. Bu kapsamda da Türkiye’de siyasi gündemi hareketlendirerek, milli cepheyi iç bünye ile zayıflatmak isteyen çevrelerin olacağını biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi bu anlamda, Cumhur İttifakı konusunda taşıdığı hassasiyetlere zaten anlam ve önem veriyordu. Bu anlam ve önemin azami seviyede hissini ve şuurunu yaşayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her çevre nazarında bunun da iyi bir şekilde anlaşılmasını isterim”

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara da şu şekilde cevap verdi:

“Kayseri Sarız üzerinde yaşadığımız bir problemle alakalı hususu gündeme getirirken, diğer alanlarla ilgili sağlık noktasındaki sıkıntılarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Bunun paylaşılma tercihi elbette ki bize aittir. O gün ne söylediysek arkasındayız ve biz şehrimizin her anlamda liyakatli kadrolarca yönetilmesinin doğru olacağı inancını taşıyoruz. Bu, herkes liyakatli değildir anlamına gelmesinancak spesifik bazı konular üzerinden yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, bu neticeye vardığımız için hemşerilerimizle paylaştık”

2011’de Arap baharı olarak adlandırılan bir sürecin neticesi Suriye’ye de yansıdı. Orada da bir iç savaş baş gösterdi ve sonucunda da en fazla etkilenen ülke, Türkiye oldu. Bu krizin aşılması ve çözülmesi noktasında da en ciddi ve somut adımları atan ülke de Türkiye oldu. Milliyetçi Hareket Partisi olarak görüşümüz, bir an evvel hem Suriye’den kaynaklı ülkemize yönelen tehdidin ortadan kaldırılması ve Suriyeli kardeşlerimizin de bir an evvel ülkelerine dönmeleridir”

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Kayseri’nin gündemi ve sorunlarına değinerek, "Bizler elimizden geldiğince Kayseri’mizin sorunlarını gündeme getirmek konusunda gerek komisyonlarda gerek kulislerde gerekse genel kurul konuşmalarımızda çözümler arıyoruz ve Kayseri’mizi gerektiği yere taşımak istiyoruz. 2018-2019 yılını değerlendirdiğimizde Kayseri’yi en çok gündeme taşıyan milletvekilleri Kayseri Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleridir. Bizler bulunmuş olduğumuz komisyonlarla beraber çalışmalarımızı yürütürken fonksiyonlardan genel kurula gelen kanun maddeleri üzerinde söz aldığımızda önce teknik konulardan bahsediyoruz sonra konuyu bir şekilde ele alarak Kayseri’mizin problemlerini dile getiriyoruz. Sonuç aldığımız pek çok konuda olmuştur. Bizler Cumhur ittifakının bir tarafıyız bizler Kayseri’de yaşayan insanlar olarak iş adamlarımızın, esnaflarımızın, çiftçimizin ve emekçilerimizin gerektiği yerlerde olmasını istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı ara vermeksizin sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek için canla başla çalışıyoruz.”

“Gerek 24 Haziran seçimlerinde gerekse 31 Mart seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisine Türkiye’de baktığımızda Kayseri fark oluşturmuştur. Kayseri il teşkilatı ve başkanımız gerçekten bu konuda çok başarılıdır.Elimizden ne geliyorsa Kayseri için çalışmaya devam edeceğiz. Başarılı olmak istiyoruz başarıdan da kastımız Kayseri’yi bir yerlere taşıyabilmek. Çünkü Kayseri’nin hak ettiği yerde olduğuna şuanda inanmıyorum. Bizim talep ve girişimlerimiz doğrultusunda bizlere yardımcı olan Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerine de hem yerel anlamda hem de genel anlamda teşekkür ediyoruz. Biz Kayseri ile ilgili daha iyi gelişmeler olsun ve daha güzel şeyler konuşabilelim istiyoruz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz çünkü bu millet bize vekaleti verirken ‘çalışsınlar, sorunları gündeme getirsinler ve bu sorunlara çözüm üretsinler’ diye o meclis çatısı altına gönderdi.”

“Biz sevdamız Kayseri derken boşa demiyoruz bunu. Bu konuyu da açıklamış olayım ‘Sevdamız Kayseri’ sloganının patentini aldık, Mustafa Baki Ersoy’a aittir. Bu slogan Kayseri Milliyetçi Hareket Partisinin sloganıdır. Herkes kullanabilir ama bu bizim sloganımızdır bunun böyle bilinmesini istiyoruz.”

“Kayseri’nin hak ettiği yerde olup olmadığını görmek için bir kıyaslama yapmamız gerekiyor. Kayseri’mizi Konya ile Manisa ile Gaziantep ile kıyasladığımızda bunu net olarak görebilirsiniz. 42 ilde IPARD destekleme fonları var Kayseri’mizde niye yok? Niye diye sorduğumuzda bunlar gelişmekte olan iller diye cevap veriyorlar ama bazı illeri Kayseri ile kıyaslayamayız dahi tarım ve hayvancılık üzerine söylüyorum Kayseri’de de olmalı diyorum. Diğer bir konu hızlı tren konusu. 2025 yılına kadar ben mümkün görmüyorum. Ben bu soruyu 2018 yılının 11. Ayında Bakan beye bizzat böyle bir şey var mı diye sorduğumda ‘Gündemimizde böyle bir şey yok, zaten buna devletimizin de imkanı yok’ yanıtını aldım. Böyle bir proje 2020 yılında ortaya koyulduğunda yapımının ardından 2025 yılında Allah bu hızlı trene binmeyi bize nasip eder diye düşünüyorum.”

“Seyyar satıcı meselesinde bizim tepki gösterdiğimiz kısım orada bulunan kardeşlerimize gösterilen davranış. Bu insanlar bizlere helal oylarını vermişlerdir bizler de kendilerinin arkasında durduğumuzu göstermek zorundayız. Bu olaydan sonra Memduh Başkan ile bir görüşmemiz oldu. Memduh Başkan’ın da bizden farklı düşündüğü bir şey yok zaten. Bu seyyar satıcılar konusunda Memduh Başkan’ın belediyelerimizin bir çalışması olacağını ve bir proje ürettiğini söyledi bizlerde memnun olduk. Belediyelerimiz tabii ki ceza kesebilirler ama bunun yöntemi doğru bulmadık. Bu konu tatlıya bağlandı.”

“Kayseri Spor da bildiğiniz gibi bir olağanüstü kongre süreci yaşandı. Kayserispor kulübü sahipsiz değildir diyoruz. Bizler de arkadaşlarımızla birlikte kulübümüzün hak ettiği yerlere taşınabileceği potansiyeline sahiptir diye düşünüyoruz. Erol Bedir başkanın yanındayız. Birçok noktada gereken desteği vermişimdir hala da istişarelerimiz devam ediyor. Kayserispor’un genel yapısına baktığımız zaman yapısal reformlarla bir yere gelebilir. Bugünü kurtarmak için bakarsanız eğer 3 ay sonra yine aynı şeyleri konuşmak durumunda kalabiliriz. Bugün itibariyle gördüğüm şey Kayserispor’un durumunu iyi görmüyorum. Bugün söylüyorum çünkü yarın bir gün lig başladığında bunun için çok geç olabilir. Kadroda çok büyük eksiklikler var. Ben teknik direktör değilim ama futbola ilgisi olan bir vatandaş olarak fikrimi söylüyorum. İnşallah bu önlemler alınır”