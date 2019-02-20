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Kayseri’ye ’Yılın Mutlu Şehri’ ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çok daha huzurlu ve mutlu bir şehir için yaptığı çalışmalar ödüllendiriliyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:04
Kayseri’ye ’Yılın Mutlu Şehri’ ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çok daha huzurlu ve mutlu bir şehir için yaptığı çalışmalar ödüllendiriliyor. Her yıl gerçekleştirilen ’Shining Star Awards’ Ödül Töreni’nde bu yıl Kayseri’ye “Yılın Mutlu Şehri” ödülü verildi.


Eğlence, rekreasyon ve spor alanlarına yönelik farkındalık oluşturmak ve sektörün daha nitelikli hizmetler sunmasına katkı sağlamak amacıyla Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen ve ATRAX19 Fuarı kapsamında verilen ’Shining Star Awards’ ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul’da gerçekleştirilen Shining Star Awards ödül töreninde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ‘ Yılın Mutlu Şehri Ödülü’nü alma başarısını gösterdi.


Ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman katıldı. Ödül töreninde konuşan Elcuman, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, sadece şehrin fiziki alt yapısının değil; spor, sanat, kültür gibi alanlarda da alt yapının güçlü olması için çalıştığını söyledi. Bu kapsamda 2018 yılı içinde Spor A.Ş. tarafından yapılan çalışmalarla 500 bin kişinin kitle sporları organizasyonlarına katıldığını ifade eden Elcuman, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik’in sık sık vurguladığı insana yatırım konusu önceliğimiz olmaya devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:04
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