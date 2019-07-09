0553 313 94 23

Kayseri’ye Yaşlı Yaşam Merkezi’nin Temeli Atılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayırsever desteği ile Kayseri’ye kazandıracağı Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nin temeli yarın saat 10.

09 Temmuz 2019 Salı 13:38
Kayseri’ye Yaşlı Yaşam Merkezi’nin Temeli Atılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayırsever desteği ile Kayseri’ye kazandıracağı Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nin temeli yarın saat 10.30’da düzenlenecek törenle atılacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaşlılara hürmette kusur etmemeye ve her ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirterek, Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nin gündüz bakım evi gibi hizmet vereceğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği anlamında örnek tesisleri Kayseri’ye kazandırmaya devam ettiklerini belirtti. Bu kapsamda hazırladıkları projelere hayırseverlerin de destek verdiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizin en büyük değerlerinin başında hayırseverlerimiz geliyor. Halkımıza hizmette devletimizin ve belediyemizin yükünü paylaşan tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Mimarsinan Parkı’nda Hayırseverimiz Zafer Ateş’in yapımını üstlendiğini Engelsiz Çocuk Evi tamamlandı. Hayırseverimizin genç yaşta kaybettiği kızı Yüksel Ateş’in isminin verildiği Engelsiz Çocuk Evi, kısa süre içinde hizmete açılacak ve önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Engelsiz Çocuk Evimizin hemen yanında ise yaşlılarımıza günübirlik hizmet vereceğimiz Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi yapacağız. Bu merkezimizin yapımını da Türk-İş Konfederasyonu Başkanlığı da yapan değerli hemşehrimiz Merhum Mustafa Kumlu’nun ailesi üstlendi. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nin temelini 10 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30’da törenle atacağız ve kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız” dedi.


Gönül belediyeciliği kapsamında hayırseverlerle el ele vererek bu iki tesisin yanı sıra Türkiye’nin en büyük engelsiz yaşam merkezini Kayseri’ye kazandıracaklarını da hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyemiz ile Özderici Vakfı tarafından yapılacak olan tesis Hayırseverimiz Besime Özderici’nin ismini taşıyacak. Yaklaşık 20 dönüm araziyi ülkemizin en kapsamlı tesisi için tahsis ettik. 9 bloktan oluşacak tesis tüm engel gruplarına en kaliteli hizmeti verecek bir şekilde projelendirildi” diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de sosyal belediyeciliğin ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’de sel felaketi
    1. ABD’de sel felaketi
    2. Kent Meydanı’nda trafik düzenlemesi
    3. Katar'dan "Afganistan İçi Diyalog..
    4. Çatlaklar ve kırışıklar artık dert..
    5. Haldun Işıklı, Söke OSB adına OSBÜK..
    6. Kabe’ye 1913 yılında giden kıspet..
    7. Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini..
    8. Kamu-STK işbirliği projesi sona erdi
    9. 20 yaş diş çekimi sonrası dikkat..
    10. Başkan Çatal’dan Sarımsak tarlasına..
    11. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Bu..
    12. Yunanistan'da yeni kabine yemin etti
    13. "İETT araçlarındaki arızaları..
    14. Süs havuzda akıma kapılan Emir taburcu..
    15. Red Bull Reign'de Bursa şampiyonu..
    16. Konya'da düğün dönüşü kaza! Yaralılar..
    17. İnönü’de çevre düzenleme çalışmaları..
    18. Doğa Sigorta'dan yeni kampanya
    19. Çalıntı araçla kovalamaca sonucu..
    20. Kayseri’ye Yaşlı Yaşam Merkezi’nin..
    21. Bir Yunan Başbakan ilk kez bu..
    22. Erdoğan, Srebrenitsa kurbanları..
    23. Suriyeli muhaliflerden Türkmendağı'na..
    24. Borsa ilk yarıda düştü
    25. Okul bahçesindeki tehlike arz eden..
    26. Muğla’ya şehit ateşi düştü
    27. Başkan Say mahalle muhtarlarıyla bir..
    28. Sri Lanka turizmi teşvik için hava..
    29. Geleceğin şampiyonları Çukurova’da..
    30. THY'den yeni anlaşma! 1 Ağustos'ta..
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!