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Kayseri’ye İkinci Bilim Sanat Merkezi Yapılıyor

Kayseri’ye ikinci Bilim Sanat Merkezi yapılıyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:02
Kayseri’ye İkinci Bilim Sanat Merkezi Yapılıyor

Kayseri’ye ikinci Bilim Sanat Merkezi yapılıyor. Gültepe Mahallesi’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle yapılacak olan Bilim Sanat Merkezi için Valilikte protokol imzalandı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle üstün zekalı çocuklar için Kayseri’ye ikinci bir Bilim Sanat Merkezi kazandırılacak. İkinci Bilim Sanat Merkezi’ni Hayırsever Murat Kantarcı Eğitim, Sağlık, Spor ve Kültür Vakfı yaptıracak.


Bilim Sanat Merkezi’nin yapılması için Valilikte protokol imzalandı. Gültepe Mahallesi-Talas Bulvarı’nda yapılacak olan okul için hazırlanan protokolü Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Hayırsever Murat Kantarcı imzaladı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:02
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