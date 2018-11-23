THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kayseri'ye alınan maç öncesi Ankaragücü'nden tepki

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacakları maçın Kayseri'ye alınması sonrasında bir açıklama yaptı.

23 Kasım 2018 Cuma 17:06
Kayseri'ye alınan maç öncesi Ankaragücü'nden tepki

Açıklamada, sezon başından beri defalarca Yenikent Stadı'nda maç yapıldığı vurgulanarak, "Hiçbir şekilde, hiçbir maç arifesi bugün yaşanan olumsuz tablo ile karşılaşmadık. Maçın oynanmasına 1 gün kala daha önce hiç yapılmayan saha zemin kontrolünün yapılması ve kısa süre içerisinde rapor hazırlanarak müsabakanın oynanacağı yerin değiştirilmesi ve tarafımıza tebliğ edilmesi oldukça manidar ve düşündürücüdür." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun almış olduğu karar üzerine yönetim kurulunun toplandığının ve taraftarların da hassasiyetini göz önünde bulundurarak bir karara varıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda maça çıkmama gibi hassas konular da değerlendirilmiştir. Maça çıkmamamız halinde alacağımız puan silme ve para cezaları göz önünde bulundurularak, camiamıza karşı olan sorumluluk bilinci ile maçın Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulumuz, yukarıda da belirttiğimiz gibi taraftarlarımızın hassasiyeti doğrultusunda maçın öncelikli olarak Bursa'da oynanması için girişimlerde bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın bakımda olması nedeniyle bu girişimden sonuç alınamamıştır. Bu çerçevede Kayseri Kadir Has Stadı zorunlu olarak tercih edilmiştir.

Daha önce alınan biletler, Kayseri Kadir Has Stadı'nda geçerli olamamakla birlikte, taraftarlarımızın müsabaka için yeniden passolig üzerinden bilet almaları gerekmektedir. Taraftarlarımızın mağdur olmaması adına yarın oynanacak müsabakada tüm tribünlerin bilet fiyatları 5, VIP tribün bilet fiyatı ise 50 lira olarak belirlenmiştir. Daha önceden bilet alan taraftarlarımızın bilet ücretleri passolig kartlarına pazartesi günü itibarıyla iade edilecektir. Yönetim kurulumuz, müsabakanın güvenli bir şekilde oynanabilmesi için gayret gösterip herhangi bir olumsuz vaka yaşanmaması için çaba sarf edecektir."

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:06
  1. Kayseri
  2. Bursa
  3. açıklama
  4. Beşiktaş
  5. Futbol
  6. MKE Ankaragücü
  7. Spor Toto Süper Lig
  8. SÜPERLİG
  9. Türkiye Futbol Federasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.
    1. Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya..
    2. Cami inşaatı alanındaki ağaçların..
    3. Ankara'da korkunç kaza! Bu araçtan sağ..
    4. AK Parti Siirt belediye başkan adayı..
    5. 6 sektörde faaliyet gösteren duayen iş..
    6. Fırsatçılar onun yüzünden zam yaptık..
    7. SGK'dan toplu para alabilirsiz
    8. 2019 AK Parti Niğde belediye başkan..
    9. FETÖ projesine Alman desteği
    10. GÜNDEM / 24 Kasım 2018
    11. AK Parti'de 3 döneme takılanlara yeni..
    12. AK Parti Gümüşhane belediye başkan..
    13. Kan donduran ilan! 'Kirala, kullan,..
    14. Kara yollarında durum
    15. ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit..
    16. FETÖ'cüleri lüks yatla yurt dışına..
    17. Öğretmen 3600 ek gösterge ne zaman
    18. AK Parti Elazığ belediye başkan adayı..
    19. Macron açıkladı: 26'sı iade edilecek
    20. Günün âyet ve hadisi
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...