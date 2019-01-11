0553 313 94 23

Kayserispor'un yeni adı ne oldu?

Spor Toto Süper Lig'de 19 puanla 13. sırada bulunan Kayserispor'un ismi değişiyor. Resmi imzalar bu pazartesi günü atılacak.

11 Ocak 2019 Cuma 16:23
Kayserispor'un yeni adı ne oldu?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen görüşmeler, resmiyet kazanıyor. Süper Lig ekibi Kayserispor, sezon sonuna kadar isim sponsorluğu için Boydak Holding ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Kulübümüz Kayserispor ile Boydak Holding arasında mutabakat sağlandı. Pazartesi günü Kadir Has Tesislerindeki yeni hizmet binamız içerisinde bir Lansman düzenlenecek. Bu toplantıda Kayserispor ile Boydak Holding arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalayacağız" dedi.

Toplantıya TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın da katılacağının altını çizen Kayserispor Avukatı ve Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "İlk etapta anlaşma sezon sonuna kadar olacak. İmzalar atıldıktan sonra Kayserispor'un ismi İstikbal Mobilya Kayserispor olacak" açıklaması yaptı. 

Kayserispor'dan açıklama

Kayserispor bir açıklama yayınlayarak İstikbal Mobilya ile Pazartesi günü törenle anlaşma imzalanacağını duyurdu. Açıklama şöyle:

"Kayserisporumuz ile İstikbal Mobilya arasında 14.01.2019 Pazartesi günü saat 14:00’da sponsorluk anlaşma töreni yapılacaktır.

TMSF Başkanı sayın Muhiddin Gülal ile Kulüp Başkanımız sayın Dr. Erol Bedir arasında imza altına alınacak olan bu anlaşmanın tanıtım toplantısına ilimiz protokolü ve tüm basın mensupları davetlidir."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 16:23
  1. Kayserispor
  2. Kayserispor yeni adı
  3. Kayserispor yeni adı ne oldu
  4. İstikbal mobilya Kayserispor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kar onlara yaradı! Okullar 12 gün tatil
    1. Kar onlara yaradı! Okullar 12 gün tatil
    2. Bilirkişi, rüşvet alırken suçüstü oldu
    3. Şiddet, taciz, tecavüz... RTÜK..
    4. Türkiye'nin en soğuk ilçesinde tilki..
    5. "City of London" Suu Çi'ye verdiği..
    6. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti..
    7. Kayserispor'un yeni adı ne oldu?
    8. Trabzon AK Parti ilçe belediye başkan..
    9. Toyota, Dakar Rallisi'nde liderliğe..
    10. Okulda rezalet! Skandal görüntüler..
    11. "Konak'ta o zeybek oynanacak"
    12. CK Enerji'den faturayı düşüren..
    13. Ahmet Kavalcı'dan gazetecilere yemek
    14. Merkez Bankası ocak ayı beklenti..
    15. TOKİ'den binlerce vatandaşa ev..
    16. İran'dan AB'ye mali mekanizma eleştirisi
    17. "Sudan'da ikna edici çözümler..
    18. Hollanda mahkemesi FETÖ mensubunu..
    19. Kasımpaşa'da Sadiku ve Veigneau'ya..
    20. Darbe sanığından "1 dolar bizde..
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!