Kayserispor’uminikler ziyaret etti İstikbal Mobilya Kayserispor’u dün yapılan antrenmanında özel ziyaretçileri yalnız bırakmadı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’u dün yapılan antrenmanında özel ziyaretçileri yalnız bırakmadı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 25. haftasında Pazar günü deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor’da dün yapılan antrenmanını çocuklar ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunca (UNICEF) hazırlanan ’Ver Elini Kardeşim’ projesi kapsamında çocuklar antrenmanı ziyaret ederek futbolcular ile bol bol hatıra fotoğrafı çekinerek Rizespor maçında başarılar dilediler. Teknik Direktör Hikmet Karaman çocuklar ile yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çekindi.

Futbolcuları ve teknik heyeti gören çocuklar büyük sevinç yaşadı. Misafirlere kulüp tarafındanKayserispor atkısı dağıtıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.