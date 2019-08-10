Kayserispor'da transfer - Sarı-kırmızılı kulüp, Galatasaray'dan kaleci İsmail Çipe'yi kiraladı



KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'dan kaleci İsmail Çipe'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun 2 yıllığına kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi. İsmail Çipe'nin, düzenlenen törenle sözleşmeye imza attığı kaydedilirken, törende kulüp başkan yardımcısı Mustafa Bakır ve yönetim kurulu üyesi Alper Özcan'ın da yer aldığı aktarıldı.

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