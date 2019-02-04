Kayserispor'da hedef 2'de 2





KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligde art arda Fenerbahçe ve Göztepe'yi konuk edeceklerini, bu iki maçtan 6 puanla çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde 8 Şubat Cuma günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor'da antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Karaman, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında galibiyete yakın tarafın Kayserispor olduğunu belirtti.

Yeni Malatyaspor'un güçlü bir takım olduğunu, deplasmanda alınan 1 puanın da kendileri açısından iyi olduğunu dile getiren Karaman, "Deplasmanda galip durumdayken hem skoru koruyup hem de ikinci golü atıp 3 puanla dönebilirdik. Rakibimizin üçüncü sırada bulunması, ligde en az gol yiyen takımlarından biri olması ve alternatifli oyuncu yapısı göz önünde bulundurulduğunda deplasman için önemli bir puan diyebiliriz." diye konuştu.





- "Ligin son haftalarına rahat girmek istiyoruz"





Ligde sahalarında iki önemli maça çıkacaklarını ve bu karşılaşmalardan sıkıntısız ayrılmayı istediklerini ifade eden Karaman, "Önümüzde sahamızda oynayacağımız iki maçlık bir periyot var. Bu maçlardan biri Fenerbahçe diğeri Göztepe. Fenerbahçe iki maçlık periyottan 6 puanla çıktı. Bizim de düşüncemiz, iki maçtan 6 puanla çıkmak veya minimum hasarla iki maçı tamamlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Hikmet Karaman, Fenerbahçe'nin alternatifli ve güçlü bir kadroya sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son yapılan transferlerle Fenerbahçe'nin çok farklı kadro yapısına sahip olduğunu ortaya koyduğunu görüyoruz. Sahasında Yeni Malatyaspor ile 40 binin üzerinde seyirciye karşı oynadı. Taraftar çok önemli bir motivasyon. Aynı şeyi biz Kayseri'den, taraftarımızdan bekliyoruz. 40 bin seyirciyle maça çıkmak, maçın içerisinde oyuncunun konsantrasyonunu artırıyor ve rakip takım oyuncularının demoralize olması önemli şeyler. İyi bir takıma ve büyük bir camiaya karşı oynayacağız ama ligdeki konum itibarıyla baktığımızda alt taraf çok sıkıştı, bu sıkışıklıktan çıkmak istiyoruz. Onun için de iyi mücadele, takım ruhu, on ikinci adamın oyuncularımıza katkısı önemli. Bütün bunları söylerken de Fenerbahçe takımına, oyuncularına ve geçmişteki başarılarına saygıda gösteriyoruz ama kulüp olarak üçer üçer puanları alıp ligin son haftalarına rahat girmek istiyoruz."





- Antrenman





Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda kontrol pas oyunuyla devam eden idman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

İdmana, sakatlıkları bulunan Bilal Başaçıkoğlu ile Asamoah Gyan katılmadı.