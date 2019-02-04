0553 313 94 23

Kayserispor'da hedef 2'de 2

- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:- "İyi bir takıma ve büyük bir camiaya karşı oynayacağız ama ligdeki konum itibarıyla baktığımızda alt taraf çok sıkıştı bu sıkışıklıktan çıkmak istiyoruz"

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:04
Kayserispor'da hedef 2'de 2


KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligde art arda Fenerbahçe ve Göztepe'yi konuk edeceklerini, bu iki maçtan 6 puanla çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde 8 Şubat Cuma günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor'da antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Karaman, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında galibiyete yakın tarafın Kayserispor olduğunu belirtti.

Yeni Malatyaspor'un güçlü bir takım olduğunu, deplasmanda alınan 1 puanın da kendileri açısından iyi olduğunu dile getiren Karaman, "Deplasmanda galip durumdayken hem skoru koruyup hem de ikinci golü atıp 3 puanla dönebilirdik. Rakibimizin üçüncü sırada bulunması, ligde en az gol yiyen takımlarından biri olması ve alternatifli oyuncu yapısı göz önünde bulundurulduğunda deplasman için önemli bir puan diyebiliriz." diye konuştu.


- "Ligin son haftalarına rahat girmek istiyoruz"


Ligde sahalarında iki önemli maça çıkacaklarını ve bu karşılaşmalardan sıkıntısız ayrılmayı istediklerini ifade eden Karaman, "Önümüzde sahamızda oynayacağımız iki maçlık bir periyot var. Bu maçlardan biri Fenerbahçe diğeri Göztepe. Fenerbahçe iki maçlık periyottan 6 puanla çıktı. Bizim de düşüncemiz, iki maçtan 6 puanla çıkmak veya minimum hasarla iki maçı tamamlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Hikmet Karaman, Fenerbahçe'nin alternatifli ve güçlü bir kadroya sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son yapılan transferlerle Fenerbahçe'nin çok farklı kadro yapısına sahip olduğunu ortaya koyduğunu görüyoruz. Sahasında Yeni Malatyaspor ile 40 binin üzerinde seyirciye karşı oynadı. Taraftar çok önemli bir motivasyon. Aynı şeyi biz Kayseri'den, taraftarımızdan bekliyoruz. 40 bin seyirciyle maça çıkmak, maçın içerisinde oyuncunun konsantrasyonunu artırıyor ve rakip takım oyuncularının demoralize olması önemli şeyler. İyi bir takıma ve büyük bir camiaya karşı oynayacağız ama ligdeki konum itibarıyla baktığımızda alt taraf çok sıkıştı, bu sıkışıklıktan çıkmak istiyoruz. Onun için de iyi mücadele, takım ruhu, on ikinci adamın oyuncularımıza katkısı önemli. Bütün bunları söylerken de Fenerbahçe takımına, oyuncularına ve geçmişteki başarılarına saygıda gösteriyoruz ama kulüp olarak üçer üçer puanları alıp ligin son haftalarına rahat girmek istiyoruz."


- Antrenman


Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda kontrol pas oyunuyla devam eden idman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

İdmana, sakatlıkları bulunan Bilal Başaçıkoğlu ile Asamoah Gyan katılmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:04
  1. antrenman
  2. Fenerbahçe
  3. Hikmet Karaman
  4. Kayserispor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seyir halindeki araç alev alev yandı
    1. Seyir halindeki araç alev alev yandı
    2. İran'dan "AB ile mali mekanizmada şart..
    3. CHP-İP kabul etmemişti! Celal Doğan'ı..
    4. İzmir yeni tiyatro sahnesine kavuştu
    5. Erdoğan talimatı verdi! Alparslan..
    6. Uşak'ta feci kaza! 3 kişi öldü, 1 kişi..
    7. Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 ölü,..
    8. Türkiye'den 5 ayda 143 bin ton fındık..
    9. Kızılay'dan eğitime destek kampanyası
    10. Salda Gölü millet bahçesine CHP'li..
    11. Avro Bölgesi'nde ekonomi iklimi..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de
    13. Etiyopya'da iki cami ateşe verildi
    14. Mobilya devinden ilginç karar!
    15. Kayserispor'da hedef 2'de 2
    16. İstanbul seçim anket sonuçları 2019..
    17. Binali Yıldırım, 'AK Parti adaylarının..
    18. Kestiği ağacın altında kalarak can verdi
    19. Araç sahiplerine kötü haber! Benzine..
    20. Askerlik sistemiyle ilgili flaş..
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor