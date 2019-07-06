Kayserispor’da Hasan Hüseyin sakatlandı İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı futbolcularından Hasan Hüseyin Acar, sezonun ilk çalışmasında sakatlandı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı futbolcularından Hasan Hüseyin Acar, sezonun ilk çalışmasında sakatlandı.

Sezonun henüz ilk çalışmasında ayak serçe parmağından sakatlanan Hasan Hüseyin Acar’ın yapılan tetkikler neticesinde ameliyat olmasına karar verildi. 6 Temmuz Cumartesi günü minik bir operasyon geçirecek olan genç futbolcunun 1 ay takımdan ayrı kalacağı söylendi.

Hasan Hüseyin, geride kalan sezon sağ ayak serçe parmağına gelen krampon darbesi neticesinde idmanda sakatlanmıştı.

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