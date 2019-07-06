Kayserispor’da Hasan Hüseyin sakatlandı
İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı futbolcularından Hasan Hüseyin Acar, sezonun ilk çalışmasında sakatlandı.06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:40
İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı futbolcularından Hasan Hüseyin Acar, sezonun ilk çalışmasında sakatlandı.
Sezonun henüz ilk çalışmasında ayak serçe parmağından sakatlanan Hasan Hüseyin Acar’ın yapılan tetkikler neticesinde ameliyat olmasına karar verildi. 6 Temmuz Cumartesi günü minik bir operasyon geçirecek olan genç futbolcunun 1 ay takımdan ayrı kalacağı söylendi.
Hasan Hüseyin, geride kalan sezon sağ ayak serçe parmağına gelen krampon darbesi neticesinde idmanda sakatlanmıştı.
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