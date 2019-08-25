Kayserispor'a Brezilyalı orta saha oyuncusu - Sarı-kırmızılı ekip, Adryan Tavares'i kiralık olarak kadrosuna kattı



KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, İsviçre'nin Sion takımında forma giyen Brezilyalı orta saha Adryan Tavares'i 1 yıllığına kiraladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, daha önce prensipte anlaşmaya varılan 25 yaşındaki Adryan Tavares ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Adryan Tavares, Sion formasıyla geride kalan sezon çıktığı 20 lig maçında 7 gol kaydetti.





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