Kayserispor'a Brezilyalı orta saha oyuncusu
- Sarı-kırmızılı ekip, Adryan Tavares'i kiralık olarak kadrosuna kattı25 Ağustos 2019 Pazar 13:14
KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, İsviçre'nin Sion takımında forma giyen Brezilyalı orta saha Adryan Tavares'i 1 yıllığına kiraladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, daha önce prensipte anlaşmaya varılan 25 yaşındaki Adryan Tavares ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Adryan Tavares, Sion formasıyla geride kalan sezon çıktığı 20 lig maçında 7 gol kaydetti.
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