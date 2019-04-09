0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kayserispor Yönetimi, Başkan Büyükkılıç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yönetim kurulu üyeleri ve Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

09 Nisan 2019 Salı 17:31
Kayserispor Yönetimi, Başkan Büyükkılıç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yönetim kurulu üyeleri ve Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç,Kayserispor’un kalan tüm maçlarını kazanmasını beklediklerini belirtti ve Avrupa’da da Kayseri’nin isminden söz ettirmek istediklerini kaydetti.


Kayserispor Yönetimi ve Teknik Direktörü’nün Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyareti sıcak ve samimi bir ortamda geçti. Ziyaretin başında toplu fotoğraf çektirilmesi sırasında Başkan Büyükkılıç, Avrupa hedefini dile getirdi. Ziyarette konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Başkan Büyükkılıç’a hayırlı olsun dileklerini iletti ve üç puan alıp o şekilde ziyarete gelmek istedikleri için hafta sonundan sonra geldiklerini söyledi. Kayserispor’un Kayseri adını taşıyan en önemli marka olduğunu ifade eden Bedir, “Bu markayı en ilerilere taşımak için her zaman yanımızda olacağınızı biliyoruz. Bu zamana kadar da hep böyle oldu” diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Kayserispor’un olmazsa olmazlarımızdan olduğunu ifade ederek, “Bir çok markamız var; ama Kayseri, Kayserispor ve Erciyes öncelik sıralamamızda ilk başlarda bulunuyor. Bunu da her yerde telaffuz ediyoruz. Kayserisporumuz bizim olmazsa olmazımız. Başarılı olması için sorumluluk makamında bulunan insanlar olarak üzerimize düşen ne varsa yapmamız şehrimiz adına gerekir diye düşünüyorum” dedi. Başkan Büyükkılıç, Teknik Direktör Karaman’ın bundan sonraki maçlarda tulum çıkaracaklarını söylediğini hatırlatarak, “Hocam bize geri kalan maçlar için tulum dedi. Biz tuluma alışkınız. Amacımız Avrupa’da da Kayserimizden söz ettirmeniz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 17:31
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lise ile hastane arasında sağlık protokolü anlaşması
    1. Lise ile hastane arasında sağlık..
    2. İzmir'deki FETÖ/PDY davasında karar
    3. İstanbul’da sağanak yağış etkisini..
    4. Zeytinburnu Belediyesi'nde devir..
    5. Futbol: Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa..
    6. Netanyahu kurmaylarını acil toplantıya..
    7. Hindistan’da siyasi parti konvoyuna..
    8. Samsun’da dilencilere göz açtırılmıyor
    9. Canik Meclisi dualarla açıldı
    10. Google'a drone ile kargo nakliyatı..
    11. "Yılbaşından bugüne 13 üst düzey..
    12. Firari savcı Zekeriya Öz’ün avukatı..
    13. Çocuklar ara öğünde ne yemeli?..
    14. Mısır'da canlı bomba saldırısı! 1'i..
    15. FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu..
    16. Arnavutlara hakaret eden Kosovalı Sırp..
    17. Avrupa’dan Kayseri’ye 3 madalya birden
    18. Konya’da 7 adet glock marka silah..
    19. Vali Doğan, Erzin OSB alanını inceledi
    20. Aksaray’da minibüs devrildi: 1 yaralı
    21. İstediği ilaç yazılmayınca tıbbi..
    22. Turizmcilerden 'İstanbul Havalimanı'..
    23. Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumuna..
    24. Polis memuru, kendisine bıçakla..
    25. Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici,..
    26. Diş neden çürür? Diş çürüğü tedavisi
    27. Çaykur Rizespor'dan VAR tepkisi
    28. İŞKUR büro memuru alımı | KPSS'siz..
    29. Sisi-Trump görüşmesinde gündem..
    30. IMF küresel büyüme beklentisini düşürdü
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer