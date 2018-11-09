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Kayserispor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, maçın hakemi kim? Süper Lig puan durumu

Süper Lgi’de 12. Hafta maçları için heyecan dorukta. Fenerbahçe derbi maçı nedeniyle PFDK tarafından ceza yağmuruna tutulanGalatasaray 10 Kasım Cumartesi günü Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 2. sırada yer alan Galatasaray’ın 20 puanı bulunurken, 12 puanla 12. Sırada Kayserispor yer almakta. Peki Galatasaray-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Kayserispor maçını kim yönetecek?

09 Kasım 2018 Cuma 14:18
Kayserispor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, maçın hakemi kim? Süper Lig puan durumu

Süper Lgi’de 12. Hafta maçları için heyecan dorukta. Fenerbahçe derbi maçı nedeniyle PFDK tarafından ceza yağmuruna tutulan  Galatasaray 10 Kasım Cumartesi günü Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 2. sırada yer alan Galatasaray’ın 20 puanı bulunurken, 12 puanla 12. Sırada Kayserispor yer almakta. Peki Kayserispor -Galatasaraymaçı saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor-Galatasaray maçını kim yönetecek?

Galatasaray ile Kayserispor 45. Randevuda karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü saat 19:00’da deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de Galatasaray 20 puanla  2. Sırada yer alırken, Kayserispor 12 Puan 12’inci sırada yer almakta.  İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 44 müsabakada Galatasaray 27, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 95 golüne, Kayserispor 33 golle yanıt verebildi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla kazandı.

Kayserispor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti. Galatasaray- Kayserispor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanması bekleniyor. Kayserispor-Galatasaray maçını Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig 12. hafta maç saatleri ve maçları yönetecek hakemler

10 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

19.00 Kayserispor-Galatasaray: Ümit Öztürk

11 Kasım Pazar:

13.30 Bursaspor-Kasımpaşa: Mete Kalkavan

18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Antalyaspor-Akhisarspor: Ali Palabıyık

20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 14:18
  1. Sivas
  2. Rize
  3. Konya
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Bursa
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Kayserispor-Galatasaray maçını Ümit Öztürk yönetecek.
  10. Kayserispor-Galatasaray maçı hangi kanalda?
  11. Kayserispor-Galatasaray maçı saat kaçta
  12. Kayserispor-Galatasaray maçı hangi kanalda
  13. Kayserispor-Galatasaray maçı hakemi kim?

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