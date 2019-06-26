0553 313 94 23

Kayserispor eski Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki:“10-20 Milyon koyacak bir babayiğit varsa aday olsun, destekleyelim”

İstikbal Mobilya Kayserispor eski Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, “Bizi kimseye muhtaç etmeyecek babayiğit varsa buyursun.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:34
Kayserispor eski Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki:“10-20 Milyon koyacak bir babayiğit varsa aday olsun, destekleyelim”

İstikbal Mobilya Kayserispor eski Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, “Bizi kimseye muhtaç etmeyecek babayiğit varsa buyursun. En az 10 milyon 20 milyon koyan bir babayiğit varsa aday olsun, biz de destekleyelim” dedi.


Cumartesi günü gerçekleştirilecek İstikbal Mobilya Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul toplantısı öncesinde açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti Kayseri milletvekili ve Kayserispor eski Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, mevcut başkan Erol Bedir’in göreve devam etmesi, Kayseri’nin de kendisine destek vermesi gerektiğini söyledi.


Eski Başkan Özhaseki açıklamasında “Kayserispor geçtiğimiz sene itibariyle düşen bir takım hüviyetindeydi. Sonrasında Erol Bedir başkanlığında destekler ile takım ligde kaldı. Takım başarılı oldu. Kolay değildi. Zorlu ortamda Kayserispor ligde kaldı. Erol bey çok büyük fedakarlık yaptı. Gece gündüz çalıştı. Kimsenin yaklaşmadığı ortamda ekibiyle başarıyı oldu. Uykusuz kaldı moralsiz kaldı ama başardı. Bu sezon için de tek başına götüremeyeceğini düşündüğü için destek istedi. Maalesef futbola para bulmak kolay olmuyor. Kolay değil ama elbirliği ile çözeriz diye düşünüyorum” dedi.


Cumartesi günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısı öncesinde Bedir dışında çıkan adaylar ile ilgili olarak “Kulağıma bir takım duyumlar geliyor. Kayseri ile ilgisi olmayan, tuhaf tuhaf isimlerin kulübü almaya yeltendiğini duyumları var. Duymamış olalım. Hiç kimseye Kayseri’nin öz kuruluşu peşkeş çekilemez. Hele hele isimleri tuhaf işlerde geçen adamlara verilmesi mümkün değil. Gerçekten Kayserispor’a sahip çıkacak ekonomik gücü olan varsa bunu ispat ederek kulübü almalı. En az 10 milyon 20 milyon koyan bir babayiğit varsa aday olsun, biz de onu destekleyelim. Ama böyle bir gücü yoksa, ispat edemiyorsa art niyet aranır. Bunlara da karnımız tok. Erol Bedir devam etmeli. Erol Bedir’e vefa borcumuz var. Görevi devam ettirmek istiyor ama destek de istiyor. Kendisine destek olmalıyız. Onu yormamalıyız. Bizi kimseye muhtaç etmeyecek babayiğit varsa buyursun . Mali durumu uygun olan Kayserili hemşehrimiz varsa, Kayseri’de yaşayan hemşehrimiz varsa, buyursun gelsin. Böyle olursa, Erol beye teşekkür eder, müsaade isteriz bizi de anlayışla karşılar. Kimseye karşı ön yargılı ve art niyetle değiliz. Kayserispor’u ve Kayseri’yi temsil edecek varsa buyursunlar kapımız açık. Ama 1 lira vermeyecek kişilerin ortaya çıkması halinde de müsaade etmeyiz. Bu şartlarda aday yaksa Erol Bedir’i sonuna kadar desteklemeliyiz. Biz sonuna kadar Erol beyi destekliyoruz. Erol Bedir’in de başarılı olacağına inanıyorum” cümleleri kurdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİGEM safkan Arap tayı satacak
    1. TİGEM safkan Arap tayı satacak
    2. Hakkari Belediyesinin yaz kursları..
    3. Çatak’ta 2 terörist etkisiz hale..
    4. TSK, FETÖ ile mücadeleyi aralıksız..
    5. Çocuklarda görme problemlerine dikkat
    6. Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    7. Teröristlere götürüleceği..
    8. Kıyafet özgürlüğüne saldırıya dâvâ..
    9. EPDK kurul kararı
    10. Rize’nin gizli kalmış şelaleleri gün..
    11. Döviz kurları
    12. Irak'tan İngiltere'ye kritik çağrı!
    13. Arsiyan yaylasındaki yüzen adalara..
    14. Brent petrolün varili 65,98 dolar
    15. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy:..
    16. Kayserispor eski Onursal Başkanı..
    17. Bu böcek yaşadığı şehre uğur getiriyor
    18. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    19. Hacılar’da trafikte öncelik yayaların
    20. Balık satışlarında son 25 yılın en..
    21. Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan..
    22. "Yeni bölümleri iş dünyasının..
    23. Doğankent için yasa teklifi
    24. "Optifuel Challenge"de Türkiye'yi..
    25. Kaburga gelinlik | 2019'un trend..
    26. (Özel) Sık sık diyet değiştirenler Yo..
    27. (Özel) Minibüste kolu sıkışan çocuğu..
    28. İki endüstri bölgesine yatırım harcı..
    29. Iğdır’da kayısı tanıtım günleri
    30. Panama’da 6.3 büyüklüğünde deprem
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi