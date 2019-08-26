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Kayserispor,Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:25
Kayserispor,Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Süper Lig ekiplerinden İ.M. Kayserispor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonu Başakşehir’de geçiren Emmanuel Adebayor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor’dan yapılan açıklamada, "Sözleşmemizin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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