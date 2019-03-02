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Kayserispor Beşiktaş maçı izle | Süper Lig 24. hafta Kayserispor Beşiktaş maçı canlı

Kayserispor Beşiktaş maçı ile bugün Süper Lig'de heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Süper Lig puan duruma bakacak olursak, 40 puanla 3. sırada yer alırken, Kayserispor ise 31 puanla 10. sırada yer almakta. Kayserispor Beşiktaş maçı canlı izlenebilecek mi? Kayserispor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

02 Mart 2019 Cumartesi 14:54
Kayserispor Beşiktaş maçı izle | Süper Lig 24. hafta Kayserispor Beşiktaş maçı canlı

Kayserispor Beşiktaş maçı ile bugün Süper Lig'de heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Süper Lig puan duruma bakacak olursak, 40 puanla 3. sırada yer alırken, Kayserispor ise 31 puanla 10. sırada yer almakta. Kayserispor Beşiktaş maçı canlı izlenebilecek mi? Kayserispor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? 

Geçen hafta derbide Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamasına rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, lider Medipol Başakşehir'in 11, ikinci Galatasaray'ın ise 5 puan gerisine düştü. Peki Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Maç öncesi dikkat çeken istatistikler. Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması öncesi hareketli bir hafta geçirdi. Türkiye Futbol Federasyonunun, A Milli Takım teknik direktörlüğüne 1 Haziran itibarıyla Şenol Güneş'in getirildiğini açıklamasının ardından siyah-beyazlı kulüpte deneyimli teknik adamın durumu gündeme geldi. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağan toplantısında Şenol Güneş ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı.

Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Kayserispor Beşiktaş maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yaparken, Serkan Çınar dördüncü hakem olacak.

Kayserispor - Beşiktaş 11'ler...

Kayserispor:Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Bıyık, Kucher, Şamil, Mensah, Deniz, Varela, Kravets, Umut

Beşiktaş: Karius, Adriano, Medel, Vida, Caner, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak Yılmaz

Yedekler:  Utku, Ersin, Mirin, Roco, Rıdvan, Muhayer, Lens, Oğuzhan, Larin, Mustafa Pektemek

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:54
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  18. Deniz
  19. Varela
  20. Kravets
  21. Umut
  22. Karius
  23. Adriano
  24. Medel
  25. Vida
  26. Caner
  27. Dorukhan
  28. Atiba
  29. Quaresma
  30. Ljajic
  31. Güven
  32. Burak Yılmaz

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