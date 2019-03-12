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Kayserispor-Başakşehir maçı bilet fiyatları

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu.

12 Mart 2019 Salı 08:47
Kayserispor-Başakşehir maçı bilet fiyatları

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler satışa çıkıyor.


2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 16:00’da İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu. Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanacak maçın biletleri Passolig tarafından bugün saat 15:00’de satışa sunulacak.


İstikbal Mobilya Kayserispor tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde oldu:


Batı Alt Tribün bileti: 40 TL


Doğu Alt Tribün bileti: 25 TL


Doğu Üst Tribün bileti: 20 TL


Kuzey Üst Tribün bileti: 15 TL


Kuzey Alt Tribün bileti: 15 TL


Misafir Tribün bileti: 20 TL

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 08:47
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