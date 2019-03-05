Kayseri’nin yıldız raketleri belli oldu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

25 - 27 Mart 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Talas Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara yıldız kızlarda 11 okuldan 44 sporcu yıldız erkeklerde ise 29 okuldan 116 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından erkeklerde Şehit Bekir Çakır Orta Okulu, kızlarda ise Kıranardı Orta Okulu birinci oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verilirken dereceye giren okullarımız 12 - 14 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan grup müsabakalarında Kayseri’yi temsil edecek.

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