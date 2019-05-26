Kayseri’nin tescilli markası Kafe Sinan personeli artık daha profesyonel

Kocasinan Belediyesi bünyesinde vatandaşlara hizmet veren Kafe Sinan ve Hanımeli’nin hizmet kalitesini artırmak için çalışanlara eğitim verildi. Eğitimle sosyal tesislerde çalışan servis ve mutfak personelinin daha kaliteli hizmet vermesine katkı sağlandı.

Rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yapan Kocasinan Belediyesi, eğitim, sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlerin yanı sıra Kafe Sinan ve Hanımeli ile de vatandaşların daha keyifli vakit geçirmelerine katkı sağlıyor. Uygun fiyatlı menüsü, güler yüzlü personeli ve kaliteli ürünlerle vatandaşların memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veren Kafe Sinan ve Hanımeli, misafirlerine arzu ettikleri yiyecek ve içecekleri belirli kurallar dahilinde sunmak ve daha iyi hizmet verebilmek için çalışanlara eğitim verildi. Bu çerçevede Kafe Sinan ve Hanımeli çalışanları, Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni Süha Sinan Sümengen’den müşterilere daha iyi nasıl hizmet edilmesi gerektiği konusunda bilgiler aldı. Böylelikle personelinin daha kaliteli hizmet vermesine katkı sağlanmış oldu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililerin her şeyin olduğu gibi hizmetin de en iyisine layık olduğunu belirterek, “Kayseri’nin marka değeri olan Kafe Sinan ve Hanımeli’nin kalitesi daha da artırmak için çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak değişik vesilelerle gerek üniversite gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının eğitimcilerinden istifade ediyoruz. Eğitimler sayesinde şehre daha iyi hizmet sunuyoruz. Bizler biliyoruz ki; 2023 vizyonunda marka şehirler, marka ilçeler oluşturmamız gerekmektedir. Birçok tabiat güzelliği ve kültürel zenginliği de içinde barındıran ilçemizin adını aldığı Mimar Sinan’ın bütün Avrupa’da yaptığı eserler günümüze kadar ulaşmıştır. Bu doğrultuda Mimar Sinan’ın ismini taşıyan Kafe Sinan’ın daha da ön plana çıkarılması ve ilçenin tanıtımına katkı sağlamasını son derece önemli buluyorum. Bu vesileyle Kafe Sinan’a gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni Süha Sinan Sümengen ise teorik bilgiler verdiğini belirterek, personelin daha bilinçli olmasına imkan sağlayan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Çalışanlar da eğitim sayesinde vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunacaklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ettiler.