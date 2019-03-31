Kayseri'nin İncesu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, İYİ Parti adayı Mustafa İlmek kazandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Mustafa İlmek kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa İlmek 7 bin 904, AK Parti adayı Zekeriya Karayol 7 bin 82, Saadet Partisi adayı Orhan Kaya 278 oy aldı. -İlmek'in özgeçmişi- Kayseri'de doğan İlmek, Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yapan İlmek, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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