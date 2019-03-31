Kayseri'nin İncesu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, İYİ Parti adayı Mustafa İlmek kazandı.31 Mart 2019 Pazar 22:59
Kayseri'nin İncesu ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Mustafa İlmek kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa İlmek 7 bin 904, AK Parti adayı Zekeriya Karayol 7 bin 82, Saadet Partisi adayı Orhan Kaya 278 oy aldı.
-İlmek'in özgeçmişi-
Kayseri'de doğan İlmek, Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yapan İlmek, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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