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Kayserili öğrenciler Vali Aykut Pekmez ile bir araya geldi

İller arasındaki kardeşlik köprüsünün kurulması ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Kayseri’den Adıyaman’a gelen 40 kişilik öğrenci kafilesi Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:40
Kayserili öğrenciler Vali Aykut Pekmez ile bir araya geldi

İller arasındaki kardeşlik köprüsünün kurulması ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Kayseri’den Adıyaman’a gelen 40 kişilik öğrenci kafilesi Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti.


Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’inde hazır bulunduğu ziyarette, Kayserili öğrenciler Vali Aykut Pekmez’e bir buket çiçek takdim etti.


İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Adıyaman’a gelen öğrenciler 4 gün boyunca Adıyaman’ı gezerek Nemrut Dağı başta olmak üzere kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret edecek.


Valilik Toplantı Salonunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Aykut Pekmez,öğrencilere kentin tarihi, coğrafyası, ekonomisi ve kültürel yapısını anlattı.


Öğrencilerle sohbet eden Vali Pekmez, “Biz Anadoluyuz” projesinin önemine değinerek, “İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde yürütülen bu proje çocuklarımızın farklı bölgeleri görmesi ve farklı kültürleri tanıması açısından büyük fayda sağlamaktadır. Bu proje ile Kayseri ilinden 40 kişilik öğrenci kafilesi Adıyaman’a gelmiştir. İller arasındaki kardeşlik köprülerinin kurulması ile kardeşlik ruhunun geliştirilmesinin yanı sıra kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması amacıyla İçişleri Bakanlığımızın 21 ilde başlattığı, “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında Kayseri ilinden Adıyaman’a gelen 40 kişilik öğrenci kafilesi 4 gün boyunca Adıyamanlı akranlarıyla bir araya gelerek, sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerle adeta bir açık hava müzesi konumunda olan Adıyaman’ın tarihi mekanlarını gezme imkanı bulacaklar. Bu proje kapsamında ilimize bugüne kadar 294 öğrenci gelmiştir” diye konuştu.


Ziyaret, öğrencilerle toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:40
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