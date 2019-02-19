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’Kayserili Hemşireler Dünya Dilini Öğreniyor’ Eğitim Projesi İlk Ders Zilini Çaldı

İl Sağlık Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) arasında imzalanan ’Kayserili Hemşireler Dünya Dilini Öğreniyor’ Yabancı Dil Eğitim Protokolü kapsamında ilk grup eğitimi başladı.

19 Şubat 2019 Salı 11:31
’Kayserili Hemşireler Dünya Dilini Öğreniyor’ Eğitim Projesi İlk Ders Zilini Çaldı

İl Sağlık Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) arasında imzalanan ’Kayserili Hemşireler Dünya Dilini Öğreniyor’ Yabancı Dil Eğitim Protokolü kapsamında ilk grup eğitimi başladı.


ERSEM Yabancı Dil Eğitim Bölümünde yapılan ilk ders Öğr. Gör. Emre Gökduman tarafından verildi. Açılış dersine İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan ve Sağlık Turizmi Birim Sorumlusu Kadriye Bıyıklı katıldı. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli,Kayserili Hemşireler Dünya Dilini Öğreniyor Projesinin bugün start verdiğini belirterek projenin hayırlı olmasını diledi. Benli; “İngilizce eğitimi, pratik konuşma ve anlaşabilme üzerine olacak. Sağlık turizminde yabancılarla iletişimi daha iyi kurabilmek adına bu projeyi önemsiyoruz” dedi. ERSEM Müdür Yardımcısı İbrahim Doğan ise “Bu proje ile katılımcılarımızın pratik anlamda İngilizce konuşabilme yeteneklerini geliştirmeyi düşünüyoruz. Ülkemiz tıp alanında büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Gelen hastalarla sağlıklı iletişim kurulabilmesi açısından bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyor ve sağlık turizmine bir nebze katkımız olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Eğitim programı ile sağlık turizmi alanında sağlık bakım hizmeti veren veya vermesi muhtemel sağlık personelinin (hemşire, ebe, ATT, paramedik vb) İngilizce dil yeterliliklerinin geliştirilmesi, böylece sağlık turizmi sektöründe yabancı dil bilgisine sahip sağlık personeli sayısının artırılması hedeflenmektedir. İlk grupta 25 kişinin eğitim alacağı ve tüm yıl boyunca sürmesi planlanan eğitim programını kamu ve özel sağlık kurumlarında görevli tüm sağlık personeli faydalanabilecektir.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:31
  1. doğa

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