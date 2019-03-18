Kayserili Eczacılar Kan Bağışında Bulundu

Kayseri Eczacı Odası üyeleri 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde kan bağışında bulundu.

Hunat meydanında Kızılay’ın kan toplama aracı önünde buluşan Kayseri Eczacı Odası üyeleri doldurdukları formlar ve yapılan muayene sonrasında kan bağışında bulundu. Kayseri Eczacı Odası Genel Sekreteri Uğur Nuri Akın, "Çanakkale Milli Mücadele’nin en güzel temsil edildiği, bizim tarihimizde anlı şanlı bir zaferle taçlandırdığımız gündür. Çanakkale savaşında kanlarını canlarını düşünmeden veren, dönmeyi düşünmeyi düşünmeyen tüm şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, sevgi ve saygı ile anmak istiyoruz. 18 Mart’ı daha anlamlı kılmak adına Türk Eczacılar Birliğimizin başlatmış olduğu Öykü Arin Yazıcı kardeşimize ve onunla birlikte kan bağışı ve kök hücre bekleyenler için kampanya başlatmak istedik. Bir gün o kök hücre ve o kan bize da lazım olabilir diye düşünüyoruz. Kayseri Eczacılar Odası olarak bu etkinlikte bir aradayız. Vatandaşlarımızı da bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

Türk Kızılayı Kayseri Kanbağış Merkezi MüdürüSavaş Koç ise, "Türk Kızılayı 2005 yılında başlattığı güvenli kan projesi ile birlikte 2014 yılında başlattığı Türkkök projesi ile büyük başarılara imza attı. Bu gün bu anlamlı günde Eczacılar Odası’nın kök hücre ve kan bağışına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.