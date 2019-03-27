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Kayserigaz’ın büyük ortağı olan EWE Holding CEO’su Frank Quante, Başkan Çelik’le ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı

EWE Turkey Holding CEO’su Dr.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:50
Kayserigaz’ın büyük ortağı olan EWE Holding CEO’su Frank Quante, Başkan Çelik’le ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı

EWE Turkey Holding CEO’su Dr. Frank Quante Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Başkan Çelik’in iş birliğinden dolayı son derece memnun olduklarını ifade eden Quante “Almanya’da birçok kişi bana Türkiye ne yöne gidiyor diye soruyor. Ben de sizden bahsediyorum ve Türkiye Mustafa Çelik gibi kişilerin yönetimindeyse sorun yok diyorum” ifadelerini kullandı.


EWE Turkey Holding CEO’su Dr. Frank Quante, EWE Turkey Holding Operasyondan Sorumlu Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Türkiye’deki siyaset camiasında Başkan Çelik kadar kendilerine destek olan ve yakın çalışan yönetici olmadığını ifade eden Quante, “Birçok temel atmalar yaptık ve yeni yerlere gaz götürdük. Bunlardan dolayı çok mutluyuz. Almanya’da birçok kişi bana Türkiye ne yöne gidiyor diye soruyor. Ben de sizden bahsediyorum ve Türkiye sizin gibi kişilerin yönetimindeyse sorun yok diyorum” şeklinde konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de işbirliği ve uyumun önemine dikkat çekerek, “Nihayette yapılan iş bu şehirde yapılıyor ve bu şehirde yaşayanların konforunu artırma amacı taşıyor. Bu nedenle Kayserigaz çalışmalarına da önem verdim ve yönetim kurulu toplantılarına bizzat katıldım. Sonuçta 4 senede şehir içinde imarlı olan tüm bölgelere doğal gazı götürdük. İlçelerde de Yahyalı, Yeşilhisar, Develi ve Tomarza’ya doğal gazı ulaştırdık. Bu anlamda şirketin kâr gayesi gütmeden, hizmet odaklı çalışması da önemliydi. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:50
  1. doğa

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