Kayserigaz’dan uluslararası kamu yönetimi formuna destek

Bilgi ve birikime giden yolun iyi bir eğitimden geçtiği bilinciyle eğitim çalışmalarına destek veren Kayserigaz, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde gerçekleşen 16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu’na destek oldu.

Türkiye’den, Avrupa ve Asya ülkelerinden yaklaşık 300 akademisyenin katıldığı etkinlik 21-23 Şubat tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirildi. Bilimsel verilerin ele alındığı ve kamu yönetimi eğitiminin daha kaliteli hale gelmesi için görüşlerin paylaşıldığı oturumların sonrasında katılımcılar, organizasyonun son günü Erciyes Dağı’nda yapılan etkinlikte bir araya geldi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe destek olan Kayserigaz, Kayseri halkına güvenli doğalgaz arzı sağlamanın yanında eğitime verdiği önemi yaptığı ve destek olduğu organizasyonlarla da ortaya koymuş oldu.

Kayserigaz yetkilileri, kamu yönetimi akademisyenlerinin bir araya gelerek bilgi ve deneyimleri paylaştığı ve kamu yönetimi alanında düzenlenen ilk bilimsel etkinliklerden olan Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu’na destek olup bu organizasyonun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını açıkladı.