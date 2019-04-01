Kayserigaz’dan engelsiz yaşama destek

Enerji sektöründeki başarılarının yanı sıra, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren projelerin de içinde olan Kayserigaz, engelsiz yaşama geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de destek verdi.

Kayserigaz, bu yıl 28 - 30 Mart 2019 tarihleri arasında 9.su düzenlenen “Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri” etkinliğine destek olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. "Erciyes İçin Engel Yok" sloganıyla engelli bireylerin sosyal aktivitelerde rol almalarını sağlamak amacıyla Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, 30 ilden çok sayıda engelli vatandaş katıldı.

Düzenlenen aktivitelere aileleri ile birlikte katılan görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli bireyler, etkinlik boyunca kızak yarışmaları, mehter ve ritim gösterisi, konserler ve çeşitli gösterilerle gönüllerince eğlenerek karın keyfini çıkardılar.9. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri kapsamında gerçekleştirilen kızak ve penaltı yarışmaları sonucunda dereceye girenlere madalya ve kupalarını Kayseri Valisi Şehmus Günaydın verdi.

Organizasyon sonrasında düzenlenen törende Kayseri Valisi Şehmus Günaydın etkinliğe destek olan şirketlere teşekkür plaketi verdi. Kayserigaz adına teşekkür plaketini alan Kurumsal İletişim Yöneticisi Özlem Acur ‘‘Engelli vatandaşların sosyal alanda kendilerini ifade edebilmesinin yanı sıra sportif ve kültürel aktivitelere de katılmalarını sağlayan bu etkinliklerde engelli vatandaşlarımızın yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve engelsiz yaşama destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.