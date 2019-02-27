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Kayserigaz yönetimi 2018 yılını değerlendirdi

Kayserigaz yönetimi, 2018 yılı hedeflerinin değerlendirildiği ve 2019 yılı hedeflerinin belirlendiği Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:46
Kayserigaz yönetimi 2018 yılını değerlendirdi

Kayserigaz yönetimi, 2018 yılı hedeflerinin değerlendirildiği ve 2019 yılı hedeflerinin belirlendiği Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı’nı gerçekleştirdi.


Bu yıl 12.’si düzenlenen Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı’nın ilk aşaması tüm birim yöneticilerinin katıldığı bir toplantı ile Kayserigaz Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda 2018 yılında gerçekleştirilen çalışmaların performans ve hedef değerlendirmeleri yapılırken, 2019 yılı hedeflerinde veriminin nasıl artırılacağı, nasıl bir strateji izleneceği ve gerçekleştirilecek projelerin detayları masaya yatırıldı. Toplantıda bölüm ve birimlerin gerçekleştirdiği sunumların yanı sıra ortak hedeflere odaklanma, gelişimi ve sürekli iyileştirmeyi gözlemleme imkânı mevcut çalışma stratejilerinin kritikleri yapılarak, ekip çalışması ile yeni hedeflere ulaşmaya yönelik yeni çalışma stratejileri belirlendi. İlk aşaması Kayseri’de başlayan toplantının, ikinci aşaması ise Antalya’da yapıldı. Bağımsız çalışan memnuniyet anket sonuçları yöneticilerle paylaşıldı. Kayserigaz’da çalışan memnuniyet oranlarının yıllar bazında yükselen bir grafik çizdiği belirtildi. Bizden hikayeler oturumunda deneyim paylaşımı gerçekleştiren yöneticiler, Ekip Çalışmasında Duygu Yönetimi konulu sahne performansına ilgiyle katılım sağladı. Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) eğitiminin ardından oturumlar tamamlandı.


Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay yaptığı konuşmada; başarılarla geçen 2018 yılının ardından, 2019 yılında da planlanan hedeflere ulaşılmasını temenni ettiğini belirtti. “Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberliğin ve uyum içinde sürdürülen çalışmaların devam edeceğine ve Kayserigaz’a daha nice başarılar kazandıracağına canı gönülden inanıyorum” diyerek, bu takdir toplayan çalışmaların Kayseri ve Kayseri halkı için sürdürülmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:46
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