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Kayserigaz Çevre Gününü Çocuklarla Kutladı

“Yeşil ile barışık, Mavi ile dost, Temiz bir Kayseri için” sloganıyla çevre ve doğaya verdiği önemi dile getiren Kayserigaz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlamak için çocuklarla buluştu.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:30
Kayserigaz Çevre Gününü Çocuklarla Kutladı

“Yeşil ile barışık, Mavi ile dost, Temiz bir Kayseri için” sloganıyla çevre ve doğaya verdiği önemi dile getiren Kayserigaz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlamak için çocuklarla buluştu.


Çevreye ve doğaya gösterdiği hassasiyeti her defasında vurgulayan Kayserigaz, çevre konusunda örnek teşkil eden bir şirket olarak son yıllarda gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve okullara yönelik çevre konulu bilinçlendirme etkinlikleriyle adından sıkça söz ettirdi.


Bu sene 5 Haziran Çevre Günü’nün bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle etkinliği Mayıs ayının son haftası organize eden Kayserigaz, sevimli maskotu Dolgi ve arkadaşları ile birlikte ilkokulları ziyaret etti. Dolgi Tiyatrosu ile çocuklara çevrenin ve canlıların korunması hakkındabilgiler verdi. Çocuklar merakla ve ilgiyle Dolgi’yi dinlediler ve bu eğlenceli, öğretici etkinliğin tadını çıkardılar. Etkinliğin sonunda öğrencilere Dolgi hikaye kitabı, boyama kitabı ve yap bozhediye edildi.


Kayserigaz Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi Özlem Acur; “Geleceğimiz olan çocuklarımıza tasarrufu, doğa sevgisini ve çevre bilincini aşılamak için gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerinin olumlu sonuçlarını görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu sene bayram tatiline denk gelen Dünya Çevre Günü’nü erken kutlayarak çocukları çevre konusunda bilinçlendirme çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemiş olduk. Gelecek kuşaklara temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” diyerek çevre ile ilgili etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 12:30
  1. doğa
  2. hikaye kitabı

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