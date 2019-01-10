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Köpek dehşeti bitmiyor! Kayseri'den sonra şimdi de Kırşehir

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde kızını okul servis aracına bıraktıktan sonra eve dönen bir kadın okak köpeklerinin saldırısına uğradı.

10 Ocak 2019 Perşembe 13:56
Köpek dehşeti bitmiyor! Kayseri'den sonra şimdi de Kırşehir

Kayseri'den sonra şimdi de Kırşehir... Eve dönerken dehşeti yaşadı

Alınan bilgiye göre, Boztepe ilçesi Çevirme köyünde kızını okula götürmek üzere servise bırakan Sabahat Karaman, eve dönüş yolunda köpeklerin saldırısına uğradı. Çığlıklar üzerine komşusu tarafından kurtarılan Karaman, ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.

"9 köpekten sonrasını sayamadım"

Başında ve vücudunun farklı yerlerinde yaralar olan Sebahat Karaman'ın bir yıl önce de aynı yerde köpeklerin saldırısına uğradığı öğrenildi. Karaman'ı köpeklerden kurtaran Yunus Gökbulut, "Annem sabah namazına kalktığında sesleri duymuş. Sebahat Teyze'yi köpekler yıktı herhalde diyerek bana haber verdi. Ayakkabılarımı giyip koşmaya başladım. Gittiğimde köpeklerin hepsi üzerindeydi. 9 köpekten sonrasını sayamadım. Bayağı kalabalık bir köpek grubuydu. Üstünü falan parçalamışlardı. Eve gidip battaniye getirdim. Ambulansa ve muhtara haber verdim. Sonra da Sebahat Teyze'yi hastaneye getirdik" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:56
  1. Karaman
  2. Kayseri
  3. Kırşehir
  4. köpek

YORUM YAZ

  • turkturk9 dk önce
    BENCE KOPEKLERIN YEDIKLERI BISEY ONALRI SALDIRGANLASTIRMASIN.BIR INCELEYIN BENCE,,
  • Mehmet CanMehmet Can17 dk önce
    Avrupa'da saldırgan köpekler uyutulur. Orada yapılan şey insani de burada neden yadırganıyor? 15 yıl yurt dışında yaşadım (ABD ve Dubai). İş vesilesiyle bayağı gezdim (Fransa, İtalya, İsviçre, Umman, vs.) Bu ülkelerde sokak köpeği gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Bizde neden var?

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