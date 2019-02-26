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Kayseri’den Ağrı’daki kardeş ilkokuluna hediye gönderdiler

Kayseri’deki Fatih İlkokulu öğrencileri ’Kalpten Kalbe’ projesi çerçevesinde Ağrı’daki Yelkesen İlkokulu öğrencilerine hediyeler gönderdi.

26 Şubat 2019 Salı 13:40
Kayseri’den Ağrı’daki kardeş ilkokuluna hediye gönderdiler

Kayseri’deki Fatih İlkokulu öğrencileri ’Kalpten Kalbe’ projesi çerçevesinde Ağrı’daki Yelkesen İlkokulu öğrencilerine hediyeler gönderdi.


Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Fatih İlkokulu’nda başlatılan Kalpten Kalbe projesi çerçevesinde öğrenciler ve veliler kardeş okul seçilen Ağrı’nın Eleşkirt ilçesindeki Yelkesen İlkokulu öğrencileri için hediyeler hazırladı. Öğrenci ve velilerin büyük ilgi gösterdiği proje kapsamında hazırlanan hediyeler bir koliye konularak posta yoluyla Ağrı’ya gönderildi.


Fatih İlkokulu Müdür Yardımcısı Emre Dursun, “Okulumuzda öğretmenlerimiz ile birlikte ‘Kalpten Kalbe’ isimli bir proje uyguluyoruz. Bu proje ile birlikte Ağrı ilinde bulunan Yelkesen İlkokulu’na öğrencilerimizin hazırladığı çeşitli hediyeleri gönderiyoruz. Buradaki amacımız öğrencilerimizde yardımlaşma, hediyeleşme ve dayanışma duygusunu geliştirmektir. Ülkemizin en doğusundaki bir ilkokulu seçerek, ülkemizdeki birlik ve beraberliği pekiştirmek istedik. Buradaki çocuklarımız ve oradaki çocuklarımız bilecekler ki kendileri ile gönül bağı kurmak isteyen bir akranları var. Burada öğretmenlerimize ve velilerimize gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Fatih İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Gözde, “Ağrı’daki Yelkesen İlkokulu’ndaki arkadaşlarımıza hediyeler yolladık. Oradaki öğrencilerle arkadaşlık kuruyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:40
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