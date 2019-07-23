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Kayseri’deki üretim üssü için başkentte inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

23 Temmuz 2019 Salı 14:16
Kayseri’deki üretim üssü için başkentte inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı için gittiği Ankara’da, toplantı sonrası da önemli çalışmalara imza attı. Ankara ziyaretini farklı programlarla da değerlendiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin hayvancılıktaki üretim üssü olacak olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi için Sincan Hayvancılık Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesinin Türkiye’nin en büyük hayvancılık tesisi olması ve bir an önce tesislerin yapılarak faaliyete geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili önce besicilerle toplantılar yaparak arsa fiyatlarında kolaylık sağlayan, ardından Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ne Et ve Süt Kurumu tarafından büyük bir kesimhane yapılması için gerekli girişimlerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısı için gittiği Ankara’da da konuyla ilgili temaslar gerçekleştirdi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili bürokratlarıyla birlikte Ankara-Sincan’da bulunan Hayvancılık Bölgesi’ni gezerek incelemelerde bulundu. 2 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki Sincan Hayvancılık Bölgesi’ndeki büyükbaş besi ve süt hayvanları ile ilgili işletmeleri gezen Başkan Büyükkılıç, tesislerle ilgili bilgiler aldı. Besi Bölgesi Kooperatif Başkanı Birol Mermer, bölgede aktif 40 işletme ve yaklaşık 20 bin baş hayvan bulunduğunu ve hedeflerinin 50 bin baş hayvan olduğunu söyledi. Bölgedeki et ve süt hayvancılığı ahırlarını inceleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, 3,3 MW’lık Biogaz tesisinde de incelemelerde bulundu.


Sincan Hayvancılık Bölgesi’nde verimli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgemiz 5,5 milyon metrekare büyüklüğü ile Sincan Hayvancılık Bölgesi’nin iki katı büyüklüğünde. 80 bin başlık bir besi bölgesi hedefliyoruz. Buraya 20 MW’lık biogaz tesisi kurmayı planlıyoruz. Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ni bir an önce canlandırmak için besicilerimizle birlikte çalışıyoruz. Et ve Süt Kurumumuzun da burada büyük bir kesimhane yapması için gerekli girişimlerde bulunduk ve bu konuyu da yakından takip ediyoruz. İnşallah Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ni ülkemizin hayvancılıktaki en büyük üretim üssü haline getireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:16
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