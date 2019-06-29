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Kayseri'deki trafik kazası

Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 2'sinin cenazeleri memleketleri Elazığ'da toprağa verildi- Kazada yaşamını yitiren aile üyelerinin İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet töreninden döndükleri öğrenildi

29 Haziran 2019 Cumartesi 20:35
Kayseri'deki trafik kazası

ELAZIĞ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden 2'sinin cenazeleri memleketleri Elazığ'da defnedildi.

Kayseri-Malatya kara yolunda dün Nevzat Eser idaresindeki 23 HL 343 plakalı otomobilin, Kızılhan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrilmesi sonucu yaşamını yitiren sürücü Eser ile oğlu Merhas Eser, üvey kızı Heval Demirtaş ve kayınbiraderi Davut Özdemir'in cenazeleri Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna getirildi.

Buradaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Nevzat Eser'in cenazesi Karakoçan ilçesine bağlı Yüzev köyünde, Özdemir'in cenazesi ise Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Heval Demirtaş ile Merhas Eser'in cenazeleri ise yarın Elazığ kent merkezinde bulunan Asri Mezarlık'ta defnedilecek.

Bu arada, kazanın, Nevzat Eser'in İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde okuyan üvey kızı Berçem Demirtaş'ın mezuniyet töreninden döndükleri sırada meydana geldiği öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Fikriye Eser'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 20:35
  1. Elazığ
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