Kayseri'deki terör saldırısı davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 3'ü tutuklu, 3'ü firari 21 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, yoğun katılım nedeniyle adliyenin konferans salonuna alındı.

Duruşmada tutuklu sanıklar Ekrem Uğur ve Mehmet Oluk, tutuksuz yargılanan Ümit Kepir ve taraf avukatları ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, bazı gaziler ve şehit yakını müştekiler hazır bulundu.

Başka bir suçtan hükümlü bulunan Abdullah Akbıyık, Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Önceki celse duruşma salonuna gelerek ifade vermek istediğini, SEGBİS'ten duruşmaya katılmak istemediğini belirten tutuklu sanık Kenan Çiçek, talebinin mahkemece reddedilmesi nedeniyle dilekçe yazarak duruşmaya katılmadı.

Savcı, mütalaasında tutuklu sanıkların delil durumu, suçun mahiyeti ve verilecek muhtemel cezalar göz önünde bulundurularak tutukluluklarının devamını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından tutukluluğa ilişkin söz verilen sanıklardan Oluk, olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını öne sürerek, "İki yıldır tutukluyum. Psikolojik ve fiziksel çöküşteyim. Tutuklanmadan önce nişanlıydım. Mağdurum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Uğur da şehit ailelerinin ve gazilerin acısını paylaştığını söyledi.

Sanık Çiçek'in isteği üzerine terör saldırısını gerçekleştiren Kasım Yıldırımçakar'ın 3 saat evinde kaldığını belirten Uğur, "Burada acılı aileler var, onların acısının yanında benim acımdan bahsetmeye zorlanıyorum. Eğer onların acıları dinecekse cezaevinde kalmaya razıyım ama hiçbir şey yapmadım, iyiliğimin kurbanı oldum. Bir iyiliğin bedeli bu kadar ağır olmamalı. Bu azap bitsin artık. Hiçbirinin ölmesini istemezdim. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Başka bir suçtan Silivri Cezaevi'nde hükümlü bulunduğunu belirten sanık Akbıyık ise terör olayıyla ilgisinin bulunmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Sanık Kepir de önceki savunmalarını yineleyerek beraatini istedi.

- Firari sanık için kırmızı bülten

Mahkeme heyeti, sanıklar Çiçek, Uğur ve Oluk'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İltica talebinde bulunduğu Almanya'da yakalanan firari sanık Karabulut'un iadesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

- "Biz vatanımızdan vazgeçmeyiz"

Şehit Mesut Yaşar'ın babası Erol Yaşar, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz vatanımızdan vazgeçmeyiz. Vatan bizim vatanımız, bu çapulcuların değil, olmadı, olmaz da. Vatan sağ olsun." şeklinde konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Üçkan da şehit yakınları ve gazilerle davanın herkesin davası olduğunu belirtmek için adliyeye bulunduklarını söyledi.

Üçkan, hain saldırıyı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurguladı.