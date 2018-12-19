Kayseri'deki silahlı saldırı davasında karar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, aralarında husumet bulunan akrabalarından 5'ini silahla yaraladıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'ü, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Tekin, Metin, Alican ve Ferdi Çadır, tutuksuz yargılanan R.Ç. ve bazı müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savcı, önceki duruşmada açıkladığı mütalaayı yenileyerek, sanıklar Tekin, Metin, Alican ve Ferdi Çadır'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmalarını, R.Ç'nin ise delil yetersizliğinden beraatini istedi.

Mahkeme heyeti tarafından son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Tekin, Metin, Alican ve Ferdi Çadır'ı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk durumlarının devamına hükmetti, R.Ç'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Pınarbaşı ilçesinde 5 Mart'ta, Kızıldere Mahallesi Tahtalı mezrasında bir otomobildeki Mehmet, Cengiz, İsmet, Abdurrahman ve Saim Çadır, aralarında husumet bulunan akrabaları R.Ç, Tekin, Metin, Alican ve Ferdi Çadır'ın pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanmış, 5 kişi gözaltına alınmıştı.