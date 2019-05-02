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Kayseri’deki sahte içki operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kayseri polisince 2 ay süren çalışma sonrası yapılan operasyonda kaçak içkileri sosyal medya üzerinden piyasaya süren 2’si dizi oyuncusu 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:13
Kayseri’deki sahte içki operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kayseri polisince 2 ay süren çalışma sonrası yapılan operasyonda kaçak içkileri sosyal medya üzerinden piyasaya süren 2’si dizi oyuncusu 4 kişiden 3’ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce içki kaçakçılığı suçlarına yönelik başlatılan ve 2 ay süren teknik takip çalışmalar neticesinde şüphelilerin Adana ve Mersin’den kaçak içki getirerek sosyal medya sitelerinde açtıkları farklı hesaplar üzerinden veya irtibatlı oldukları şahıslar aracılığıyla piyasaya sürdükleri tespit edildi. Teknik takip sonucu şüphelilere gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda bin 500 adet kaçak içki ele geçirildi.


Olayla ilgili A.U., M.A.D., S.B. ve A.P. gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan A.U. ile M.A.D. internette takibi çok olan ve uyuşturucu ticareti yapan, kaçakçılara karşı mücadele veren bir dizide başrol oyuncuları oldukları belirlendi. Şüpheliler; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. A.U., S.B. ve M.A.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:13
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