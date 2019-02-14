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Kayseri’deki fuhuş operasyonu

Kayseri’de polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla fuhuş yaptırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 5 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:39
Kayseri’deki fuhuş operasyonu

Kayseri’de polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla fuhuş yaptırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 5 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezinde meydana gelen fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan süreli teknik ve fiziki takip içeren planlı operasyon kapsamında 4 farklı ülkeden olmak üzere 9 yabancı uyruklu olmak üzere 10 kadın mağdurun çaresizliklerinden yararlanmak suretiyle fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Kadınlarla para karşılığı cinsel ilişkiye giren çok sayıda erkek şahıs hakkında işlem yapılırken, kadın şahıslara fuhuş yaptıran, fuhşa teşvik eden, yer ve imkan sağlayan S.A. ve Ş.Ö. isimli yabancı uyruklu kadınlar ve bunlarla hareket eden E.Y., M.T. ve R.T. isimli erkek şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis ekiplerinin ’Kapıyı aç polis’ demesine rağmen zanlıların açmadığı daire kapısı çilingir yardımıyla açıldı ve polis ekipleri daireye girdi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda telefon hattı, çamaşır deterjanının içine gizlenmiş vaziyette cep telefonu ele geçirilirken, arama yapılan bir dairenin lavabo kısmına gizlenmiş tarih ve alacakların yazılı olduğu defter ele geçirildi.


Gözaltına alınanlardan 5 kişi, haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Yasadışı, vergi vermeden yapılan fuhuş ülkemizde yasak. Herkes gibi mükellef kaydı yaptırıp bir daire kiralasaydı sorun olmayacaktı. Suçu vergi kaçırma.

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