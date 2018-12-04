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Kayseri'deki FETÖ'nün askeri yapılanması ve hücre evlerine operasyon

Marmaris ilçesinde Aksaz Deniz Üssü'ndeki gemide görevli bir astsubay gözaltına alındı

04 Aralık 2018 Salı 13:39
Kayseri'deki FETÖ'nün askeri yapılanması ve hücre evlerine operasyon

MUĞLA (AA) - Kayseri merkezli 7 ilde, FETÖ/PDYnin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir şüpheli yakalandı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Aksaz Deniz Üssü limanında bağlı askeri gemide görevli astsubay K.S.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin gemideki dolabında arama yapıldı. Bazı materyallere el konulduğu öğrenildi.

Marmaris Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:39
  1. Aksaz
  2. Aksaz Deniz Üssü
  3. FETÖ/PDY Operasyonu
  4. kayseri
  5. Marmaris

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