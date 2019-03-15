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Kayseri'deki dolandırıcılık operasyonu

Çeşitli yöntemlerle 15 ilde yaklaşık 40 kişiyi dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 14'ü adliyeye sevk edildi- Zanlılardan biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

15 Mart 2019 Cuma 10:21
Kayseri'deki dolandırıcılık operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 15 ilde çeşitli yöntemlerle 40 kişiyi dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 14'ü adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren çalışması sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan aralarında avukat, muhasebeci, emekli zabıt katibinin de bulunduğu 3'ü kadın 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri sağlık kontrolü için getirildiği hastanede, "Büyük bir kumpasın içerisindeyim. Ben kendisini hayra adamış bir iş adamıyım. Beni bütün Kayseri kamuoyu tanır." diye konuştu.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Postacı, kurye, vergi dairesi çalışanı gibi davranarak hileli yollarla imzalattıkları senetler üzerine yüksek meblağlar yazıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen zanlıların, icra işlemi başlatma bahanesiyle baskı ve tehdit oluşturdukları, bazı şirketlerin bünyesinde çalışan personeli devlet desteği adı altında daha uygun sigortalı göstermek üzere anlaştıkları firmaları dolandırıp gelir sağladıkları, kendilerine ait olmayan araziler üzerinden daire satışı yaparak çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri ve kurdukları hayali yardım toplama dernekleri üzerinden yardıma muhtaç vatandaşlara para toplama bahanesiyle suç örgütüne yüklü miktarda para topladıkları tespit edilmişti.

Zanlıların, Kayseri ve İstanbul'daki ikametlerinde, kişi ve firmalar adına düzenlenmiş 66 sahte senet, 154 adet hesap hareketleri ve evrakları, kişi ve firmalar adına düzenlenmiş 35 çek, 14 sahte kaşe, firma bilgilerinin yazıldığı iki ajanda, 7 adet banka dekontu, mağdurlara ait çok sayıda kimlik fotokopisi, senet yapımında kullanılan kağıt kesme makinesi, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, özel yapılmış kurye kıyafeti ve mağdurlara ait tapu fotokopileri ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:21
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