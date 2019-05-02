Kayseri'deki dizi oyuncularına yönelik "kaçak içki" operasyonu İnternet dizisinde başrolü paylaşan iki oyuncunun da aralarında olduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan, aralarında uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi anlatan internet dizisinde başrolü paylaşan iki oyuncunun da bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul, Adana ve Mersin'de kaçak üretilen içkiyi çöp kovalarında şalgam suyu diye sahte faturalandırıp Kayseri'ye nakliye kamyonlarıyla getirdikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan dizi oyuncuları A.U. ve M.A.D. ile S.B. ve A.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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