Kayseri’de zincirleme trafik kazası: 13 yaralı Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolunun 75’inci kilometresinde meydana gelen zincirleme kazada, 8 araç birbirine girdi. Kazada çarpmanın şiddetiyle bazı araçlar refüje çıkarken, bazıları da şarampolden aşağı uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, araçların içerisinde bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerde kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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