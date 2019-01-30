0553 313 94 23

Kayseri'de yük treni otomobile çarptı: 2 yaralı

30 Ocak 2019 Çarşamba 21:58
Kayseri'de yük treni otomobile çarptı: 2 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yük treninin çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Duran Bircan (66) yönetimindeki 50 EV 220 plakalı otomobile, merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde hemzemin geçitte yük treni çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir süre trenin altında sürüklenen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Araçta bulunan Kaan Safaoğlu (16) ile Güler Bircan (32) yaralandı.

Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Güler Bircan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Duran Bircan'ın sömestir tatili için gittikleri Hollanda'dan dönen kızı Güler Bircan ile torunları Kaan ve Durancan Safaoğlu'nu havalimanından otomobiliyle aldığı ve evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 21:58
  1. kayseri
  2. tren kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yeni Filistin hükümetinin asıl görevi genel seçimleri düzenlemek"
    1. "Yeni Filistin hükümetinin asıl..
    2. Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 liralık..
    3. BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü..
    4. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    5. Başkan açıkladı! Premier Lig'den..
    6. Ege Çubukçu "Derya" adlı albümü ile..
    7. Nobel ödüllü aktivistten "BAE’ye..
    8. Antalya'da başına tahta parçası çarpan..
    9. FED'in faiz kararı sonrası dolardan..
    10. Sayısal Loto çekildi (2)
    11. Sayısal Loto çekildi (1)
    12. "Suriyelilere yönelik..
    13. Şans Topu çekildi (2)
    14. Ankara'da FETÖ operasyonu! 5 Bylock..
    15. Fiorentina kupada yarı finalde
    16. Adana Demirspor'da transfer
    17. Ekonomiyi çökertmek için her şey..
    18. Fed faiz kararını açıkladı!
    19. İslam düşmanı Nike'tan skandal!..
    20. Şans Topu çekildi (1)
    İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir amacı var'
    İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir amacı var'
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!